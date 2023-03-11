Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы вооруженного травматическим пистолетом мужчину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы вооруженного травматическим пистолетом мужчину, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгварлии по российской столице.
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве в пятницу задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом, передает ТАСС.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет