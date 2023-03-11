Маникюр-“затмение”: оригинальный дизайн ногтей – тренд 2023 года (фото)

Если вы планируете не отставать от моды и интересуетесь интересными идеями для маникюра, «лунное затмение» наверняка придется вам по вкусу. Это тренд нынешнего года, который сразу завоевал популярность. Все дело в оригинальном дизайне, универсальности в плане реализации и легкости в выполнении.

Концепция

Она заключается в использовании формы луны в разных ее фазах (кроме полнолуния) или в период затмения в качестве основы дизайна. Речь идет об изображении полукруга на части ногтевой пластины. «Луна» может располагаться у кутикулы, сбоку или на кончике ногтя по принципу французского маникюра.

Самой идеальной формой ногтей для такого маникюра является мягкий квадрат. Ногти предпочтительно сделать не очень длинными, поскольку удлиненный вариант несколько исказить форму (то есть, полумесяц будет больше похож на треугольник с вогнутым катетом).

Как стилизовать маникюр «затмение»

Выбирайте разные дизайны, которые максимально подходят под ваш образ. Отличной идеей будет не только подобрать предметы одежды под цвет маникюра, но и использовать аналогичный или похожий оттенок помады.

Если предпочитаете универсальный дизайн, который будет гармонично вписываться в любой лук и подходить к любому выходу, остановите свой выбор на окрашенных в бесцветный или нюдовый цвет ноготки и слегка отличающуюся по тону половинку луны.

Как сделать маникюр в домашних условиях

Это очень просто, нужно в первую очередь подготовить ногтевую пластину (избавиться от старого покрытия, сделать ванночку для рук, аккуратно обработать кутикулу). Затем нужно нанести слой базы, после сделать фон, нарисовать улыбку луны другим цветом. После каждого процесса стоит просушивать ногти под лампой. То есть, база, фон, дизайн (не только изображение луны, но и всех остальных элементов), затем топ, должны составлять отдельные слои, которые просушиваются под лампой. Это позволит маникюру выглядеть аккуратным и объемным.

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Самые удачные сочетания и формы

Существуют распространенным формы, концептуально совпадающие с лунным маникюром «затмение». Это все вариации овалов, квадрат или треугольник с закругленным углом, а также полукруг или дуга.

Наиболее сочетаемыми в данной концепции являются черный с белым и кремовым, черный с золотом и малиновым цветом, темный или яркий месяц на светлой основе, сочетания сочных оттенков.

Можно также сочетать ваши любимые цвета, как и придумывать новый оригинальный дизайн, отталкиваясь от данной концепции.