 

Будут теплыми, уютными и очень длинными: особенности и актуальные модели модных кардиганов на весну 2023

11.03.2023, 23:05, Разное
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Кардиганы никогда не выйдут из моды. Они невероятно стильны и идеально дополняют имидж каждой девушки, независимо от возраста, роста и фигуры. Весной 2023 года кардиганы снова в тренде, поэтому можно выглядеть стильно и чувствовать себя тепло и уютно. Главное – выбрать правильную модель, которая вам подходит.

Длинные кардиганы

Длинные, прямые кардиганы – хит сезона. Выбирайте прямые и свободные силуэты, а также кардиганы крупной вязки. Такая одежда может быть открытой, без пояса, замка или пуговиц, а также с огромными пуговицами и ремнями.

Удлиненные кардиганы из легкой пряжи создают эффект легкости и непринужденности, делая образ романтичным. Кроме того, такие модели могут визуально удлинить силуэт, сделав фигуру визуально стройнее и изящнее.

Укороченные модели

В этом сезоне особенно популярными будут укороченные куртки и кардиганы. Модницам стоит выбирать свободные модели с большими кнопками. Что касается цветов, то тут нет никаких ограничений. Кардиган может быть нежных пастельных тонов либо ярких цветов, например красного, лимонного, лилового, – все зависит от ваших личных предпочтений.

Короткие кардиганы хорошо смотрятся с красивым платьем, классическими брюками или современными джинсами.

На модных показах можно увидеть кардиганы, которые настолько короткие, что видно пупок.

Модели оверсайз

Так называемые негабаритные модели наверно никогда не выйдут из моды. Дизайнеры и в этом году демонстрируют объемные кардиганы в своих коллекциях.

На подиумах можно увидеть модели с широкими рукавами, максимальной длиной, поразительными узорами. Их можно сочетать с юбкой-карандашом, прямым платьем или джинсами.

Многоцветные кардиганы

Модницам стоит обязательно обратить внимание на кардиганы ярких цветов. Модели красного, синего, зеленого, желтого цвета, в частности, будут самыми трендовыми.

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Для прогулки весной вы также можете выбрать разноцветные контрастные кардиганы с рисунком в горошек или различными каромными узорами.

С большими декоративными элементами

Однако наиболее популярным кардиганом весной 2023 года будет модель с большими декоративными элементами в виде различных косичек и других узоров.

Модные вязаные кардиганы могут сочетать в себе несколько ажурных узоров и легко заменят теплую весеннюю куртку.

С чем сочетать кардиганы

Данный предмет одежды считается максимально универсальным. Он отлично сочетается с платья любых фасонов, брюками, блузами и рубашками. Это же касается и аксессуаров – вы можете выбрать как классические модели, так и аксессуары в стиле casual.


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