Журналист Макаренков заявил, что студия Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart

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11.03.2023, 22:00, Новости дня
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Компания Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, идет работа над четырьмя дополнениями, сообщил журналист и блогер Алексей Макаренков.

Журналист заявил, что разработчик игры Atomic Heart планирует работу над второй частью, студия в данный момент работает над четырьмя дополнениями к оригинальной игре, которые она анонсировала ранее, передает РИА «Новости».

Atomic Heart разработана студией российской Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.

Между тем, правительство Украины обратилось к руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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