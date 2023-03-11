Журналист Макаренков заявил, что студия Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart
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Компания Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, идет работа над четырьмя дополнениями, сообщил журналист и блогер Алексей Макаренков.
Журналист заявил, что разработчик игры Atomic Heart планирует работу над второй частью, студия в данный момент работает над четырьмя дополнениями к оригинальной игре, которые она анонсировала ранее, передает РИА «Новости».
Atomic Heart разработана студией российской Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.
Между тем, правительство Украины обратилось к руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish.
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