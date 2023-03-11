 

Глава Чечни Кадыров сообщил, что приехал в Москву

11.03.2023, 22:00, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве, о целях визита в столицу РФ он не сообщил.

В Instagram*(принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) помощника Кадырова появилось видео, где голос Кадырова за кадром говорит, что глава Чечни приехал в Москву, передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни сыном Рамзана Кадырова Ахматом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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