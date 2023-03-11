Глава Чечни Кадыров сообщил, что приехал в Москву
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве, о целях визита в столицу РФ он не сообщил.
В Instagram*(принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) помощника Кадырова появилось видео, где голос Кадырова за кадром говорит, что глава Чечни приехал в Москву, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни сыном Рамзана Кадырова Ахматом.
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