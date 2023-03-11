 

Комбинируем наряд на любой сезон: правило трех предметов работает и для офиса, и для отдыха

11.03.2023, 21:40, Разное
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Каждой девушке хочется выглядеть ярко, стильно, броско. И добиться этой цели поможет соблюдение правила трех предметов. Нехитрый трюк позволит вам создавать гармоничные образы для любого случая жизни.

Используется круглый год

Модное правило “трех предметов” работает вне зависимости от сезона. Вы научитесь сочетать не только юбки, топы, кардиганы, но и кожаные куртки, тренчи, пальто. Следовательно, базовый летний гардероб можно смело носить в холодный сезон, дополнив подходящей курткой или жилетом. Кроме того, рекомендациями можно пользоваться, составляя модные образы для офиса и отдыха.

Комбинирование кроя

Чтобы наряд смотрелся гармонично и одновременно интересно, используйте интересные приемы комбинирования. Основу образа должны составлять три базовых предмета. Но как их подобрать? Используем приемы.

Первый вариант – комбинирование кроя. Выглядеть ярко, привлекательно вам поможет такая хитрость: сочетание в одном луке различных вариантов кроя. Например, если топ облегающий, низ должен быть свободным. Напротив, при брюках либо юбке с плотной посадкой выбирайте свободную блузку летящего силуэта.

Такая вариация позволит без проблем скомбинировать узкие джинсы с облегающим топом и жилетом свободного кроя.

Сочетание стилей

Ушли в прошлое времена, когда нужно было соответствовать определенному стилю до самых кончиков ногтей. Сейчас в тренде эклектика, приветствуется смелое, но органичное комбинирование элементов различной стилистики. Поэтому для составления оригинального лука вы можете использовать кожаные брюки в духе рок-музыки и в паре к ним – белоснежную кружевную блузу и классический блейзер.

Создать непринужденный образ на каждый день поможет комбинация шелковой блузы с широкими брюками клеш.

Гармония стилей

Самый простой способ всегда оставаться элегантной – использовать в одежде различные оттенки одного цвета. Например, составлять ансамбль, сочетая светло-голубой, бирюзовый и темно-синий тона. Или бежевый, кремовый, коричневый. Такие цветовые переходы смотрятся очень выразительно и делают образ нарядным и элегантным даже без дополнительных аксессуаров.


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