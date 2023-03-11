Зато Петров молод душой! – Личное мнение

Великого актёра Сашу Петрова заподозрили в том, что он потерял молодость. Причиной стала его фотография:



Фото: Соцсети

Старый стал, старый — кричат одни. Как дед — резюмируют впечатление от увиденного на фото другие.

Ну, во-первых, актёр Саша Петров действительно не молодеет. Как и все мы, к слову — годы у всех идут.

Во-вторых, если актёр Саша Петров и не выглядит пылким юношей, то это только потому, что отдаёт себя искусству кино и театра полностью без остатка.

Не хочу играть роль адвоката актёра Саши Петрова, но возьмите его любую роль — везде он эмоционален, искренне жив и даже часто плачет.

Вот вы, критики внешности Саши Петрова, способны заплакать на ровном месте? Так вжиться в роль, чтоб у вас пролились слёзы по лицу, а может быть, даже сопли? А вот актёр Саша Петров может!

Возьмите чуть ли не любое воплощение киногероя от Саши — почти все они плачут. Это говорит нам: а) о таланте Саши Петрова, и бэ) он вкладывается в роль полностью.

Вот вы говорите, что постарел Саша. А я спрошу: и даже если постарел, то — что? Годы только красят актёра Сашу Петрова.

Давайте, теперь вы — скажите Саше что-то приятное. А то вон вылили критики на него, нужно поддержать Петрова.

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