 

Sky News – важная победа китайской дипломатии — Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

11.03.2023, 21:28, Разное
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Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений при посредничестве Китая, передаёт Sky News. Страны договорились вновь открыть посольства в ближайшее время, уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.


АР

Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений после многолетней вражды, пишет Sky News. 

В течение четырёх дней секретарь Высшего совета национальной безопасности и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине. По итогам переговоров Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в течение максимум двух месяцев, уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Кроме того, было принято решение возобновить действие соглашения о безопасности от 2001 года.

Телеканал называет соглашение важным шагом к стабильности на Ближнем Востоке. Тегеран и Эр-Рияд разорвали отношения семь лет назад после того, как в 2016 году посольство Саудовской Аравии в Тегеране было взято штурмом протестующими, возмущёнными казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра. С тех пор Иран поддерживает хуситов в конфликте против правительства в Йемене, которое поддерживает Саудовская Аравия, а Саудовская Аравия обвиняет Иран в нападении на танкеры в Персидском заливе.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан приветствовал соглашение. По словам главы внешнеполитического ведомства, «политика соседства», которая является важнейшей составляющей внешнеполитического курса Тегерана, «уверенно движется в правильном направлении». В Тегеране полагают, что это подтолкнёт Запад к подписанию нового ядерного соглашения, несмотря на то, что в последние месяцы переговоры практически прекратились.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал соглашение «победой диалога и мира». Впрочем, как пишет Sky News, достижение соглашения прежде всего стало важной «победой китайской дипломатии на Ближнем Востоке».

Именно Поднебесная выступала посредником в переговорах, а это один из самых явных признаков, что множество стран Ближнего Востока поворачиваются на Восток после десятилетий гегемонии США. Это не останется «незамеченным ни в столицах стран Европы, ни в Вашингтоне», отмечает Sky News.


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