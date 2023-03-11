«Красные» едут в Майами

Известный в Приморье тренер уехал в США в поисках политического убежища после публичного осуждения частичной мобилизации.

Депутат городской думы Спасска-Дальнего, глава местной ячейки КПРФ Александр Чернов уехал в США и обосновался в Майами в ожидании иммиграционного суда. Спортивная общественность края хорошо его знает как тренера по рукопашному бою, воспитавшего титулованных бойцов. До недавнего времени работал зампредседателя местной Думы — с должности его сняли после высказывания о частичной мобилизации в депутатском WhatsApp-чате. Чернов стал вторым приморским коммунистом, начинающим новую жизнь во Флориде.

Александр Чернов. Фото из личного архива

Александр Чернов — 52-летний тренер, мастер спорта по рукопашному бою, судья всероссийской категории. До 2009 года служил в полиции участковым. В 2010–2011 годах преподавал единоборства в Китае, а уже в 2012-м в Спасске-Дальнем открыл собственную школу рукопашного боя для детей. Его воспитанники регулярно побеждали на соревнованиях различного уровня, в том числе мирового. До 2019 года возглавлял краевую Федерацию этого вида спорта. С 2015 года четырежды пытался избраться в муниципальную думу (в том числе — от «Единой России»), но повезло только с КПРФ. В 2019 году он стал членом партии, а в 2021-м — первым секретарем спасского отделения, городским депутатом и зампредом, работал на освобожденной основе.

Собственно, свое отношение к СВО в целом и к позиции партии Чернов особо не скрывал, но не выпячивал и из страны не уезжал, поскольку считал работу в РФ важной, рассказывают знакомые с ситуацией люди. Однако после негативного высказывания о происходящем в закрытом депутатском чате в WhatsApp начались проблемы — коллеги решили снять его с должности. Примерно тогда же, осенью, стало понятно, что заниматься с детьми невозможно: у родителей кончились деньги, в секции зачастили проверки, арендодатели повысили плату. Кроме того, Чернова не устраивало распределение финансовых потоков внутри КПРФ и то, что партийные взносы идут на содержание депутатов Заксобрания, а городские и районные отделения нищенствуют. А тут еще из Украины стал приходить «груз 200» с погибшими воспитанниками тренера.

— Я высказался не на заседании Думы или комитета, не в публичном месте, а в чате на узкий круг депутатов, — рассказал «Новой» сам Александр Чернов. — Не знаю, кто донес, но меня лишили должности. Что касается тренерской работы, то заниматься с детьми сейчас практически невозможно: огромный недобор, секции стали нерентабельными. Население элементарно неплатежеспособно.

Чернов покинул Россию еще 29 января вместе со старшим сыном, но это не афишировал. Руководство партии, например, и вовсе не знало о планах побега. Он воспользовался проектом CBP One — это такое приложение, разработанное пограничной службой США для въезжающих через Мексику и желающих получить политубежище еще в 2020 году (сейчас его просто восстановили). Теперь можно не сидеть в иммиграционной тюрьме, а показать свою запись с приложенными документами и назначенным временем в приложении и просто пройти. А суда ждать на воле.

— Сейчас я обосновываюсь в Майами и жду суда, надеюсь на положительное решение. Есть несколько вариантов, какой статус мне могут присвоить, — кратко прокомментировал он. — По РФ не скучаю. Планирую в США заниматься тем же, чем раньше: тренировать. Мы рассчитываем и на русскую диаспору, и на американцев. Есть запрос на занятия рукопашным боем.

Это уже второй видный приморский коммунист, уехавший в США. Депутат Думы Владивостока Виктор Каменщиков сложил партбилет еще в конце февраля минувшего года в знак протеста против политики партии в отношении спецоперации. В апреле он покинул страну, перешел границу Мексики и США, а после почти полугода в СИЗО для иммиграционных преступников, в сентябре, получил политическое убежище. Сейчас живет в Майями — там же, где обосновался Александр Чернов.

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

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