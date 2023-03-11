Мнение: Статья для жёлтого СМИ при помощи робота за 5 минут

В 2016 я выпустил опередивший время проект, генератор заголовков (ссылка). Генератор придумывал заголовки в духе «Вор пытался набрать газ из плиты в баллон» и «Хипстер откупился от пьяных панков поцелуями». Собственно и сейчас придумывает — хоть я и поставил блокировку, чтобы он гонял одни и те же заголовки по кругу (ссылка).

Так вот, теперь то же самое можно делать при помощи робота, только лучше и быстрее. Рассказываю по шагам.

1. Копируем с моего сайта несколько заголовков и просим робота придумать ещё несколько в том же духе:

2. Выбираем один из заголовков и просим робота написать по нему статью:

3. Просим робота придумать описание иллюстрации, чтобы сгенерировать её в Стейбл Диффужн. Описание иллюстрации, как видите, довольно нейтральное, так как робот старательно избегает скользких тем, однако вручную добавить в запрос каплю похоти — дело одной минуты. Получившуюся картинку я прикрепил к посту.

Всё, готово, можно размещать в газете или в блоге. Качество статьи посредственное — я бы написал гораздо лучше — однако робот, в отличие от меня, может делать по 100 таких статей в день, причём бесплатно. Или 20 статей в день, если тратить на каждую статью по 20-30 минут, перебирая варианты и добиваясь от робота хорошего качества. Похоже, огромный пласт посредственных копирайтеров, журналистов и дизайнеров потеряет работу в ближайшие месяцы — один смышлёный редактор, умеющий составлять правильные запросы, заменяет теперь при помощи робота целый отдел. Сегодня я показал работу робота с жёлтой прессой, однако заменить журналистов «делового» СМИ ещё легче. Достаточно скинуть роботу статью из CNN и попросить пересказать по-русски своими словами. Вот, например, пересказ статьи про крах банка Силиконовой долины (ссылка):

В пятницу 10 марта 2023 года банк Silicon Valley обанкротился из-за кризиса капитала, что вызвало страхи в отношении кризиса в банковской отрасли. Это был крупнейший случай закрытия банка в США с 2008 года. Регуляторы Калифорнии закрыли банк и передали его под контроль Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которая будет действовать как ликвидатор банка. Банк в основном обслуживал высокорискованные технологические стартапы, которые недавно пострадали от повышения процентных ставок и уменьшения венчурного капитала. В результате многие из этих компаний вывели свои вклады из банка. Сбой этого банка вызвал панику на рынке и ряд других банковских акций были временно приостановлены. Однако эксперты отмечают, что ситуация сегодня отличается от 2008 года и банки более устойчивы к кризисам. Один из аналитиков отметил, что причиной кризиса является то, что банковская отрасль имеет много низкодоходных активов, которые из-за повышения процентных ставок оказались под водой.

Но если вы думаете, что журналистикой навыки роботов ограничиваются, у меня плохие новости для вас. На следующей неделе Микрософт выпускает ЖПТ-4, очередное поколение знаменитого Чат-ЖПТ. Также уже на подходе большие модели, размер «мозга» которых превосходит размер мозга Чат-ЖПТ в 500 раз.

Так как у роботов по мере увеличения размера проявляются новые навыки, неожиданные обычно даже для разработчиков, мы можем уже осторожно предполагать, что в 2023-2024 роботы станут не просто умнее, а качественно умнее, чем сейчас.