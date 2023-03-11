 

Скандалы: Смольный вывел менее 300 машин на уборку последствий снегопада

11.03.2023, 20:52, Разное
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Снова сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург 11 марта. Однако администрация города вывела на улицу чуть менее 300 единиц спецтехники для расчистки мегаполиса от последствий осадков.

Согласно данным портала Комблага «Уборочная техника», в пик снегопада в городе работали только 402 машины по уборке снега. Однако к вечеру на улицах Северной столицы остались только 295 единиц техники. Это спровоцировало 4-балльные пробки и множество ДТП на дорогах, что нехарактерно для выходного дня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел с 1 января 2023 года реформу, согласно которой город перешел на централизованную работу по уборке снега. Теперь все специализированные компании подчиняются Смольному. Однако первый же снегопад подтвердил провал нововведения, когда чиновникам пришлось в срочном порядке обращаться к частным организациям.

Илья Орешкин


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