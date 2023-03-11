Нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе зафиксировали российские миротворцы

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, заявили в Минобороны России.

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе, пострадавших нет, передает ТАСС.

Отмечается, что российские миротворцы проводят разбирательство по данному факту.

Ранее СМИ сообщили, что в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников полиции погибли, еще один находится в больнице.

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