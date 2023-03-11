Нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе зафиксировали российские миротворцы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, заявили в Минобороны России.
В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе, пострадавших нет, передает ТАСС.
Отмечается, что российские миротворцы проводят разбирательство по данному факту.
Ранее СМИ сообщили, что в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников полиции погибли, еще один находится в больнице.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет