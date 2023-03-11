Начальник миграционного отделения УВД Москвы попал в реанимацию после попытки самоубийства

Начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства. Причины поступка устанавливаются, проводится служебная проверка, передает ТАСС.

Уточняется, что происшествие было в нерабочее время.

Ранее полицейский найден погибшим у посольства Туркменистана в Москве, он покончил с собой на службе.

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