Начальник миграционного отделения УВД Москвы попал в реанимацию после попытки самоубийства
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Начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства, сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства. Причины поступка устанавливаются, проводится служебная проверка, передает ТАСС.
Уточняется, что происшествие было в нерабочее время.
Ранее полицейский найден погибшим у посольства Туркменистана в Москве, он покончил с собой на службе.
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