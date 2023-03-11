Белые, острые и мраморные: какие типы ногтей терпеть не могут мастера по маникюру (и почему)

Новые стили смелого маникюра и нейл-арта появляются едва ли не каждый сезон, сразу завоевывая симпатии огромного количества женщин по всему миру. Но только не мастеров по маникюру, которые по тем или иным причинам могут недолюбливать те или иные нейл-арты, даже если они будут считаться самыми модными и трендовыми. Вот несколько типов маникюра, выбор которых явно не обрадует вашего мастера.

Белоснежные ногти

Во-первых, стиль, который был на пике моды в 2010-х, сегодня уже безнадежно устарел. Во-вторых, мастера маникюра считают белоснежный цвет слишком марким, а потому зачастую всевозможными способами отговаривают клиентов от этого выбора.

А еще эти ногти могут выглядеть так, будто их только что покрасили замазкой-корректором. Так часто делают школьницы, и их ногти выглядят точно так же, как профессионально сделанный белоснежный маникюр. Маникюрши советуют вместо чистого белого выбирать более естественный цвет слоновой кости, кремовый или светло-бежевый оттенок, который не будет слишком резко контрастировать с тоном кожи.

Длинные ногти миндалевидной формы

Хотя экспериментировать с разными причудливыми формами ногтей может быть интересно, не все из них популярны в маникюрных салонах. Одной из сомнительных форм является длинный миндаль. Мастера искренне жалеют девушек, выбравших такую форму, потому что их ногти красиво выглядят лишь в первые несколько дней, а затем отрастают и напоминают бананы.

Так что если ваши ногти не отличаются очень медленным ростом, и если вы не собираетесь посещать салон каждую неделю или чаще, лучше избегайте такой формы, иначе она очень скоро начнет выглядеть непрезентабельно.

Опасные острые стилеты

Очень острые ногти могут выглядеть круто и дерзко, но их острота – настоящая, и они могут поранить как свою владелицу, так и мастера, который работает с такими ногтями. Конечно, ни одной маникюрше это не понравится. А еще мастерам не нравится, когда болезненные ощущения, вызванные ношением таких ногтей, ставят в вину мастеру, хотя без закругления краев, вонзающихся в кожу пальцев, избежать боли просто невозможно.

Сложный и детализированный нейл-арт

В то время как несколько изящных звездочек или абстрактных линий могут сделать ваши ногти шикарными и интересными, когда вы начнете просить замысловатые, сложные узоры и картинки, ваш мастер, вероятно, не будет слишком доволен вами.

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Во-первых, если у вас нет высококвалифицированного мастера ногтевого сервиса и заказана стандартная процедура, у мастера маникюра, вероятно, не будет времени, чтобы отдать должное дизайну. Кроме того, сложный нейл-арт не так уж и прост для большинства из них. Кроме того, чисто визуально такой дизайн может выглядеть запутанно и немного отталкивающе.

Все экстравагантные стили: разная форма, “утиные носы” и “помады”

Хотя изменение стиля каждого ногтя может выглядеть круто, если оно сделано правильно, лучше не просить все формы сразу. По мнению мастеров, разные формы на одной руке просто неприятны для глаз, а их работа как раз заключается в том, чтобы максимально приблизить все ногти к единой форме. Со стороны это выглядит так, будто некоторые ногти сломались, и их пришлось приводить в порядок исходя из серьезности поломки.

Форма “утиный нос” мало того, что невероятно непрактична, она еще и очень противоречива. Большинство мастеров прямо называют ее отвратительной, аргументируя это тем, что узкая на ногте и расширяющаяся вверх пластина уродует абсолютно любые пальцы и руки. А еще такие ногти ломкие и неудобные для ношения. Мастера ногтевого сервиса стараются делать их так, чтобы максимально сузить и вытянуть пальцы визуально. Но “утиные” ногти дают абсолютно обратный эффект.

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Есть еще ногти со скошенным краем, напоминающие форму губной помады. Мало того, что мастера маникюра находят эту форму раздражающей, они также считают, что “помадные” ногти могут выглядеть неряшливо. Как будто человек неудобно сидел по отношению к мастеру, и поэтому ногти были подпилены под странным углом.

Яйцевидная форма

Закругленные ногти могут быть в моде, но когда они выглядят слишком “яичными”, ваш мастер маникюра может быть недоволен результатом. Оказывается, чистая овальная форма является своего рода табу для мастеров ногтевого сервиса.

Во-первых, такая форма негласно считается “бабушкиной”, так как многие пожилые леди почему-то выбирают именно этот маникюр для повседневного ношения. А во-вторых, многие мастера отмечают, что этот дизайн выглядит слишком обычно – зачем тратить деньги и получать “естественно неествественные” ногти?

Мраморные ногти

Нельзя отрицать, что мраморные ногти могут выглядеть довольно круто, особенно когда они идеально сделаны талантливым мастером. Но сложно представить себе худший дизайн, чем плохо сделанный мрамор – потому что он просто будет выглядеть как куча пятен и грязи на ногтях. По мнению мастеров ногтевого сервиса, мраморный нейл-арт должен быть сделан либо идеально, либо никак.

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Судя по всему, шикарного мраморного эффекта достичь сложно, и большинство мастеров маникюра не любят, когда их просят сделать это для своих клиентов. Даже если эта тенденция и является на сегодняшний день писком моды, возможно, стоит избегать ее, если нет уверенности, что ваш мастер готов сделать такой маникюр, и он у него точно получится.

Френч на длинных ногтях

В то время как французский маникюр на коротких и средних ногтях может быть одной из лучших и любимейших тенденций как для клиентов, так и для мастеров, последние очень не любят френч на толстых, длинных или необычной формы ногтях. В этих случаях культовый белый край сложно сделать аккуратно и красиво, а результат почти всегда выглядит неестественно и нелепо.

Матовое окрашивание

В маникюрном салоне глянцевый лак или гель-лак с небольшим блеском используется, как правило, по умолчанию, если только вы специально не запрашиваете матовые ногти. Несмотря на то, что они официально вернулись в моду в 2023 году, ваш мастер маникюра может не одобрить это.

И в первую очередь это вопрос долговечности: матовые ногти остаются матовыми до тех пор, пока вы не нанесете на них любой жирный состав случайно или преднамеренно во время работы по дому или при уходе за руками.

Стиль поп-арт

Да, такой нейл-арт может выглядеть круто, особенно на стильных фото в Сети, но многие мастера не любят их делать. Одна из причин – безвкусная пестрота, которая, по мнению специалистов, хорошо выглядит только на фото, но не в обычной жизни. Из-за чрезмерной яркости этот нейл-арт трудно сделать по-настоящему красивым, а потому клиенты часто уходят, не будучи удовлетворенны результатом.

Маникюр с использованием вредных продуктов

Многие тренды ногтевого дизайна связаны с тем, что клиент хочет, чтобы мастер маникюра использовал определенные инструменты, техники и продукты – обычно те, которые они видели в интернете. Но опытные мастера заявляют, что они никогда не нарушат свои правила и не будут пользоваться заведомо опасным составом, который способен навредить клиенту – например, вызвать аллергическую реакцию.

Также мастера терпеть не могут “быстрые” и “волшебные” средства для снятия гель-лака и никогда не будут использовать их. Поэтому клиентке лучше всего не советовать специалистам, что и как им использовать, дабы не подвергать себя риску, а мастеров ногтевого сервиса – некомфортной работе с неопределенными результатами, которая к тому же чревата возникновением проблем.