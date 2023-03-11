Мало калорий – можно есть больше! Типичные диетические ловушки и как их обойти

Сегодня в Интернете обилие самой разной информации о похудении. К продаже представлено много специальных чаев для потери веса. Девушки массово используют тенденции в питании и посещают всевозможные онлайн-платформы, которые обещают чудесные решения для идеальной фигуры. И обо всем этом действительно можно услышать и прочитать множество положительных отзывов от реальных людей, но среди откликов есть и негативные мнения о том, что сбросить вес либо не получилось, либо он вернулся позже, да еще и с прибавкой. Да только на это не обращается такого внимания.

В итоге получается так, что девушки пытаются получить быстрый результат, стараются решить вопрос, как обойти ограничения, создают диетические планы, а создатели диет и тенденций с охотой предоставляют такую «возможность». Проверить, однако, все это можно только на своем опыте, который не всегда оказывается положительным. Но, бесспорно, самым грамотным подходом является не путь быстрого похудения, а здоровое питание в комплексе с физическими упражнениями. И не стоит полагать, что это очень сложная работа над собой в спортзале по три часа ежедневно.

Диетолог Риа Комнинос, подчеркивает, что в этой бесконечной гонке люди часто забывают об основах сбалансированного питания. Так они попадают в ловушку тестирования самых разных тенденций, которые в конечном итоге хоть и позволяют добиться результатов, но часто неустойчивых. Похоже, пришло время развенчать некоторые мифы о еде, связанные с похудением и здоровым образом жизни.

В этой еде мало калорий, поэтому ее можно есть в большем количестве

Подсчет калорий просто необходим, если есть цель похудеть. При этом нужно потреблять меньшее количество калорий, которое можно сжечь в течение дня, что приводит к потере веса. Пытаясь сбросить несколько лишних килограммов, многие девушки прибегают к низкокалорийной диете, заменяя любимые продукты на полезные.

Этот шаг можно действительно назвать правильным, но важно помнить о том, что нужно контролировать размер порций, чтобы убедиться, что вы находитесь в пределах своей ежедневной нормы калорий. Все организмы разные, и количество потребляемых калорий зависит от множества факторов, включая текущий вес, рост и уровень активности. Кроме того, не все калории усваиваются одинаково, что и приводит к следующему мифу.

Углеводы вредны

Углеводы необходимы для сбалансированной диеты. Их можно получить из цельного зерна, которое содержит клетчатку, а она может способствовать снижению веса. Организму нужны углеводы для энергии.

Включив в рацион такие продукты, как овсянка, коричневый рис, мультизерновой хлеб и фрукты, вы можете наслаждаться разнообразием питательных веществ, придерживаясь устойчивого подхода к снижению веса. Если придерживаться баланса витаминов и микроэлементов, можно добиться снижения веса. И да, вы можете наслаждаться рисом, макаронами и лапшой.

Прием пищи после восьми вечера приводит к увеличению веса

Вам, наверное, говорили, что есть на ночь вредно и лучший способ избежать замедления метаболизма – перестать есть в определенное время. Вы не наберете вес, если будете есть после 8 вечера.

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Но ваш рацион не должен предусматривать наличие вредных закусок, чипсов, калорийных десертов и всего того, что только напитает ваш организм тем, что будет способствовать увеличению веса, а не его снижению. Таким образом, вы можете поесть после 8 вечера, если того требует ваш организм, но пусть эта пища будет здоровой. Осознание этого многих успокаивает, когда они открывают холодильник.

Можно позволить себе съесть немного больше и “отработать” калории позже

Диета или упражнения – это вечная борьба, когда дело доходит до выбора способа похудения. И хотя сочетание физических упражнений и диеты лучше всего подходит для похудения, продукты, которые вы потребляете, оказывают большое влияние на вес. Именно поэтому важно не соблазняться и все же не увеличивать порцию вкусного обеда, думая о том, что потом вы сможете “отработать” эти калории в спортзале. Сделать первое будет гораздо проще, чем второе. Поэтому придерживайтесь здорового питания, не увлекаетесь большим размером порций, тогда вы сможете добиться устойчивого результата.

Диета – это неустойчивый результат

Многим бывает сложно придерживаться диеты. Но существуют варианты питания, которые позволяют вам наслаждаться любимыми продуктами, не ставя себя в ограничения и не испытывая чувства вины. Таким образом, вы можете съесть сырную лазанью или шоколадный десерт, но превышать количество калорий вам не стоит. Так вы будете придерживаться своей диеты, которая в некоторых случаях хоть и является довольно сложной для соблюдения, но всегда позволяет добиться устойчивых результатов.

При правильном подходе путешествие к снижению веса может быть наполнено вкусной едой, которая будет напитывать вас необходимой энергией, а вы не будете постоянно испытывать чувство голода, ощущая себя прекрасно и не виня себя в том, что съели за обедом такой вкусный кусочек торта.