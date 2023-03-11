 

Глубокий философский пост – Личное мнение

11.03.2023, 20:07, Разное
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Одни болтают, другие делают. Эту истину подтвердила Наталья Штурм, которая, в отличие от Волочковой, улетела на Карибы в свадебное путешествие.


Фото: Соцсети

А чего болтать-то? Делать надо. Вот и Наталья Штурм взяла да и вышла замуж.

Не знаю, кто муж. Наверное, устраивает Наталью, раз замуж вышла. Совет да любовь, всё такое и от всей души.

Важно тут другое — нет, даже не Волочкова. Вот почему так получается, что у одних всё складывается, а другие зазря языками чешут?

Дело, я думаю, в грамотном распределении потоков энергии человека. Лолитка — помните? — сколько раз была замужем. Про всех рассказывала, что ого-го у неё, есть даже жизнь под одеялом, и всё хорошо.

В итоге проболтала все отношения. А если бы молчала, то, глядишь, и срослось бы, как у Натальи. Ну, или… Да нет же, срослось бы точно!

Взять Ксюнделя тоже — сколько болтала! И бизнесмен у неё, и факс у него есть! В итоге, встречает сорокет в компании подружек из дома 2. А бизнесмен с факсом предложение сделал — той, кто вообще не болтает.

И примеров таких масса, даже если забыть про Самойловых!

К чему это я? Ах, да: вы болтуны или молчуны?

Источник: Лена Миро


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