Мнение: Центры Пригожина

Герой России, герой ДНР и герой ЛНР Евгений Пригожин объявил об открытии центров по набору в ЧВК «Вагнер».

Дословно: «В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе».



Отсюда

Посмотрел адреса центров. В Москве их 8, в Санкт-Петербурге – 6. А вот, к примеру, в Казани или Ижевске, Астрахани или Вологде – их вообще нет. Нет и во Владивостоке с Хабаровском. Нет и в Грозном.

Почему нет? Потому что в этих регионах нет людей, готовых вместе с ЧВК «Вагнер» «…бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом»? Или в этих регионах желающие принять участие в спецоперации, идут в военкоматы?

Или чиновники в этих регионах продолжают наивно считать, что на ЧВК «Вагнер» тоже распространяется статья 359 УК? Это та самая статья, по которой для наемников предусмотрено до 15 лет колонии, а для вербовщиков — до 18 лет (с использованием служебного положения — до 20). Но для настоящих патриотов уже давно очевидно, что статья 359 УК РФ это статья не для ЧВК «Вагнер».

Так или не так?

Фотография Евгения Пригожина отсюда

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