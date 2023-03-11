Мнение: Падение торговли с Евросоюзом, борьба США с обходом санкций и вывод средств в иностранные банки

1. Казалось бы, любители США из Европы могут праздновать победу. Если верить официальной статистике Евростата, они во многом достигли своих целей – разорвали связи России с Европой и обрушили российский экспорт (ссылка):



После начала спецоперации на Украине поставки российских товаров и сырья в Евросоюз резко сократились — с марта по декабрь прошлого года экспорт снизился на 53 процента в денежном выражении, с 21,8 миллиарда евро (1,7 триллиона рублей) до 10,3 миллиарда (825 миллиардов рублей) в декабре. Более чем двукратное падение связано с введенными ЕС ограничительными мерами, сообщает европейское статистическое агентство Eurostat.

В результате доля России в импорте региона снизилась по шести ключевым категориям: газу — с 36 процентов за 2021 год до 21 процента в за 2022-й, углю — с 45 до 22 процентов, нефти и нефтепродуктам — с 28 до 21 процента. Кроме того, страна сократила поставки удобрений, а также железа и стали, ее доля в общем импорте за год упала с 29 до 22 процентов и с 16 до 10 процентов соответственно. <…>

Введенные санкции серьезно повлияли на объем нефтегазовых доходов России — по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), в январе текущего года они упали на 38 процентов, до 18,5 миллиарда долларов. Причем за аналогичный период прошлого года доходы составляли 30 миллиардов долларов.

Однако не всё так просто. Торговля России с Европой теперь частично идёт через страны-посредники, частично теневым образом, а наши торговые операции и доходы от них во многом засекречены. Часть нашего экспорта мы успешно перенаправили в Индию, Китай и другие страны Азии. В итоге наша нефтегазовая отрасль испытывает лишь ограниченные сложности, которые сойдут на нет после докупки танкерного флота, а российская экономика в целом чувствует себя прекрасно.

Фактически, Евростат просто расписался в том, что ситуация в Евросоюзе стала заметно хуже. Во-первых, теперь значительная часть нефти, газа и угля поступает в Европу из США и от прочих заокеанских поставщиков, которые продают углеводороды дороже, чем Россия, причём с более дорогой доставкой. Во-вторых, уголь в Европе теперь снова начали добывать на расконсервированных шахтах, разрушив мечты зелёных о «чистой энергетике». В-третьих, простым европейцам и европейской промышленности пришлось серьёзно снизить потребление – причём не только энергии, но и товаров с большой энергетической составляющей.

2. Столкнувшись с тем, что санкции против России не работают, американские власти решили обрушиться на тех, кто помогает России эти санкции обходить (ссылка):



Санкции против России, введенные американскими ведомствами, теряют эффективность из-за злоумышленников, которые обходят или помогают обойти экспортный контроль. Для борьбы с этим явлением Минторг, Минюст и Минфин США представили рекомендации, их текст опубликован на сайте Минфина.

Ведомства призывают финансовые организации и компании, которые ведут торговлю продукцией, попадающей под ограничения, проявлять усиленную бдительность. При признаках возможных нарушений санкций они должны проводить дополнительную проверку.

Как бы американцы ни пытались поставить нам палки в колёса, дотянуться до всех торговых посредников во всех странах, – до всех тех, кто торгует и ведёт дела с Россией, – у них при всём желании не получится, слишком сложно и слишком дорого. Торговые цепочки могут стать чуть длиннее, не более того.

3. Некоторые россияне переводят сейчас деньги в иностранные банки (ссылка):

В последние месяцы россияне переводят за границу порядка восьми процентов своих ежемесячных доходов. С июня прошлого года иностранные счета российских граждан в среднем растут на 7,7 миллиарда долларов в месяц. Об этом со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа Альфа-банка сообщает Forbes. <…>

Ранее Центробанк сообщал, что депозиты россиян в иностранных банках за прошлый год выросли в три раза, до 94 миллиардов долларов. В общей сложности граждане вывели за рубеж четыре триллиона рублей, что стало максимумом за всю историю статистики ЦБ. При этом за 2021 год природ средств россиян на счетах в иностранных банках был в десять раз меньше.

К 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 триллиона рублей (21 процент от всех вкладов), из них в российских банках хранилось 3,5 триллиона. По оценкам экспертов, средства переводили за рубеж из опасений новых валютных ограничений и эмиграции.

Здесь следует уточнить: деньги выводятся не из-за страхов или планов эмиграции – «испуганных патриотов» у нас относительно мало. Большие объёмы средств переводятся за границу как раз-таки для обхода санкций – чтобы купить на них товары, а потом привезти в Россию.