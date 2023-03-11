По итогам 2022 года Афганистан обогнал США, Россию и Китай по запуску ракет

Сразу после прихода к власти движение «Талибан»* заключило с Палестинским космическим агентством «ХАМАС» соглашение о поставке ракет и необходимого оборудования для космодромов, расположенных в максимальной близости от Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В 2022 году на фоне специальной военной операции Афганистан смог по количеству запусков ракет и космических исследований обогнать США, Россию и Китай.

Совместные исследования афганских ученых и ученых из агентства «ХАМАС» подтвердили кораническую природу космоса, в частности обнаружены астральные слоны и астральная черепаха, поддерживающие земное мироздание. Также обнаружено, что земля не вращается вокруг своей оси, а в районе облака Оорта обнаружен купол, об который разбился телескоп «Хаббл», останки которого найдены в Панджшерском ущелье.

Кроме того, на спутнике Марса Деймосе обнаружены останки корабля ВМФ США, перевозившего танки для Украины, они попали туда через портал, связывающий Деймос с Бермудским треугольником Земли. Также с помощью афганских спутниковых снимков Земли археологи из Томска перевыполнили план по обнаруженным костям динозавров в Центральной Азии – по приблизительным подсчетам, в Афганистане обнаружены останки более 2 млн динозавров.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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