Мнение: О печальной судьбе простой украинки в Москве… Карма?

Поначалу она считала, что ей повезло. Ещё до того, как в прошлом году заговорили пушки, а западный мир содрогнулся от тихих слов российского президента Владимира Путина о начале специальной военной операции, жительница Мариуполя Юлия Т., бросив всё, перебралась в Москву. Где ей «повезло» снова: сняла жильё, нашла работу…

На проспекте, ага.

Нет, это не то, что вы, быть может, успели подумать, охальники. Она устроилась работать продавщицей в небольшой продмаг на Севастопольском проспекте. И вроде бы, жизнь стала налаживаться. Как вдруг…

Мы не знаем, что чувствовала эта молодая украинская женщина 24 февраля 2022 года. Следила ли она за новостями с исторической Родины, общалась ли с оставшимися дома родными, близкими, знакомыми. Во всяком случае, на протестных акциях замечена не была. Как и остальные 2 млн украинцев, перебравшихся в Россию «на заработки».

Мы не знаем также, что творилось в её душе все те недели и месяцы, пока Мариуполь был ареной жестоких боёв. И уже никогда не узнаем. Потому что в ноябре прошлого года гражданка Украины, временно проживающая в Москве Юлия Ткачёва была зверски убита. Её тело с множественными колото-резаными ранениями 18 ноября 2022 года было обнаружено недалеко от места работы, на том же Севастопольском проспекте.

Убийцу нашли быстро. Никакой политики — чисто «шекспировские страсти». Задержанный сообщил, что поводом для конфликта стала «бытовая ссора». Он подбивал к девушке клинья, та его отшила. Трагичная в своей обыденности история. Разве что имя убийцы не вполне ординарно. Шохрубек Каримов, уроженец Узбекистана, также приехавший на заработки в Москву. И при желании тут за бытовым конфликтом можно углядеть цивилизационный.

Но это всё спекуляции. А вот — факты. Убийцу задержали, он предстал перед судом. Диаспора не вмешалась. Суд был краток, суров, но справедлив. За убийство и угрозу убийством Шохрубек Каримов получил 13 лет лишения свободы. Возмездие свершилось, в общем.

А осадок остался…

Дело даже не в чувстве горечи от того, что молодая — на момент смерти Юлии Ткачёвой не исполнилось и 30-ти — женщина попала из огня да в полымя. Ловко избежав одной угрозы, попала под неумолимый каток другой. Как раз это, наверное, многие её соотечественники назовут «кармой» или «расплатой». И Севастопольский проспект припомнят попутно. Что ж, от судьбы не уйдёшь, наверное…

Вот что ещё тут есть. Да, убийца, найден, задержан, осужден и наказан. «Справедливость» восторжествовала. Вроде бы. Но легче ли от её «торжества» родным и близким погибшей? Смягчит ли их горе, что виновник преступления много лет проведёт на зоне где-нибудь в ужасной Сибири? Помогут ли им взысканные компенсации с преступника?

Точно так же и тысячам украинских семей, потерявшим родных и близких за этот год… Вот при самом «лучшем», с точки зрения Зе & Co., раскладе — с военным успехом, парадом победы и праздничным фейерверком… Гром салютов заглушит боль утраты? «Суровые наказания» смягчат горечь потери? «Репарации» компенсируют сиротство, вдовство и одинокую старость?

А если «успех» будет не полным? Или — не таким? Или — вообще не…?

У кого найдутся силы и смелость сказать «Хватит!»?

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