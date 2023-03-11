Эксперт “МегаФона” Джакония посоветовал очищать кэш каждый месяц, чтобы увеличить скорость работы телефона

Александр Джакония – руководитель центра исследований, тестирования и оценки абонентского оборудования компании “МегаФон”. Он рекомендовал ежемесячно очищать кэш-память, чтобы повысить скорость работы ваших телефонов.

Основным фактором, влияющим на производительность мобильных устройств, является их свободная память. Внутренняя память мобильного устройства используется для хранения данных, а внешняя – для многозадачности. Наибольший объем памяти занимают смартфоны на базе Android и iOS. В этом разделе скрываются системные файлы и сохранения, а также данные игр и загруженный контент. Достаточно удалить кэш из браузера и настроек телефона. Объем доступной памяти значительно увеличится.

Джакония заявил, что рекомендуется делать это не реже одного раза в месяц. Эксперт отметил, что установленные приложения также могут влиять на производительность смартфона. Он посоветовал отключать автообновления, закрывать десятки открытых приложений и сворачивать их, чтобы сэкономить ненужные ресурсы. Джакония также рекомендовал перенести фотографии и видео в облако на компьютер или удалить ненужные файлы.

Если смартфон все еще работает медленно после того, как вы попробовали все предложенные способы, то сброс к заводским настройкам может быть вариантом. Важно помнить, что при этом все данные на телефоне будут удалены. Поэтому рекомендуется временно переместить все важные файлы.