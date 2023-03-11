Названы лучшие смартфоны, которые могут снимать фото и видео менее чем за $500

Назван топ смартфонов, которые могут снимать фото и видео менее чем за $500Портал Gizchina рад представить подборку из 10 лучших моделей смартфонов для видео- и фотосъемки, с ценником менее $500.

На первом месте Redmi Note 11 Pro+ с основной камерой 108 Мп, широкоугольным объективом 8 Мп и макросенсором 2 Мп. В смартфон также встроена 16-Мп фронтальная камера. Следующий шаг – Google Pixel 6, флагманский смартфон Googles на 2021-2022 годы. Эту модель в свое время хвалили блогеры и журналисты за 50-Мп основную камеру и 12-Мп сверхширокоугольный сенсор. 8-мегапиксельная камера selfie расположена на задней панели телефона.

Samsung Galaxy A535G – смартфон, занимающий первое место в рейтинге. Он позволяет пользователям делать высококачественные снимки с помощью 64-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией. Она может похвастаться как макромодулем, так и ультраширокоугольной 12-мегапиксельной камерой. Фронтальная камера Galaxy A53s оснащена 32-Мп сенсором. В этот список входят OnePlus 9, Pixel 6,a, Pixel 6a и Oppo Find X3 Neo. Honor 50 также включен в список.”Газета.Ru” в предыдущей статье писала о лучших Android-смартфонах февраля.