Мнение: Мечта о дорогом авто, история ЧатЖПТ и сюжет для патриотического аниме

1. В «Школе Капитализма» я рассказываю про распространённую в наших широтах мечту, «купить дорогой автомобиль». Цитирую из начала статьи (ссылка):



Стандартной социальной мечтой для мужчин является необычное авто. Так как голые деньги — это слишком прямолинейно, обыватели мечтают не о банальном лимузине с шофёром или о чём-нибудь ещё очевидно дорогом, а о спортивной машине, машине из фильма, ретро-автомобиле или так называемом «ай-стоппере», то есть о причудливо выглядящем авто.



Логика тут такая. Скучный бюргерский мерседес коричневого цвета стоит в автосалоне дорого, но и сказать о нём особо нечего. Всего лишь практичная машина для обеспеченных людей. А вот про астон мартин можно рассказать историю: как же, это автомобиль Джеймса Бонда. Владелец спортивного ауди расскажет, что под капотом стоит такой-то двигатель, который позволяет выжать на треке столько-то. Владелец восстановленной советской волги скажет, что таких машин в его городе всего четыре, и что у владельцев волг что-то типа клуба.

2. На VC.ru вышел ликбез по принципам работы чатботов и их истории, вплоть до нынешнего ЧатЖПТ. Автор пишет, что корни искусственного интеллекта следует искать в знакомой нам по мобильным телефонам системе набора текстов Т9 (ссылка):



Приготовьтесь услышать страшную правду: на самом деле, ChatGPT – это Т9 из вашего телефона, но на бычьих стероидах! Да, это так: ученые называют обе этих технологии «языковыми моделями» (Language Models); а всё, что они по сути делают, – это угадывают, какое следующее слово должно идти за уже имеющимся текстом.

Ну, точнее, в совсем олдовых телефонах из конца 90-х (вроде культовой неубиваемой Nokia 3210) оригинальная технология Т9 лишь ускоряла набор на кнопочных телефонах за счет угадывания текущего вводимого, а не следующего слова. Но технология развивалась, и к эпохе смартфонов начала 2010-х она уже могла учитывать контекст (предыдущее слово), ставить пунктуацию и предлагать на выбор слова, которые могли бы идти следующими. Вот именно об аналогии с такой «продвинутой» версией T9/автозамены и идет речь.

Итак, и Т9 на клавиатуре смартфона, и ChatGPT обучены решать до безумия простую задачу: предсказание единственного следующего слова. Это и есть языковое моделирование – когда по некоторому уже имеющемуся тексту делается вывод о том, что должно быть написано дальше. Чтобы иметь возможность делать такие предсказания, языковым моделям под капотом приходится оперировать вероятностями возникновения тех или иных слов для продолжения. Ведь, скорее всего, вы были бы недовольны, если бы автозаполнение в телефоне просто подкидывало вам абсолютно случайные слова с одинаковой вероятностью.

3. Читатель из Петербурга пишет, что у России есть уже наработки в области патриотического аниме. Цитирую из переписки:

Здравствуйте уважаемый Олег!

Являюсь давним читателем вашего блога, и поднятая тема патриотического Аниме особо зацепила. Пост от 5 марта с ссылкой на Кримсона: “…современный школотрон легко видит себя в Синдзи Икари” с выводом о необходимости создания своих аниме с русскими патриотическими сюжетами.

Как часто у нас бывает, всё необходимое в стране есть, и затратить нужно лишь небольшие ресурсы: Ещё в 2012 году наш писатель фантаст родом с Сахалина Сергей Ким (ссылка) наначал писать прекрасный цикл “Чужая жизнь” с попаданцем в того самого Синдзи Икари. Несмотря на вроде бы не самый высокий жанр, автор сумел, во-первых: деконструировать оригинальное произведение, сохранив его сюжет, придав ему реалистичность и внутреннюю логику. Во-вторых: смог показать поведение русского по воспитанию человека в подобных обстоятельствах. (Цикл признан одним из лучших в жанре, и во многом дал начало самому поджанру попаданца в Аниме).

Также Ким написал отличный цикл, так и просящийся на экранизацию. “Врата: 2018” (на стыке жанров фэнтези и фантастики), где была взята идея из аниме об открытии портала в другой мир. Всем рекомендую, без всякой дубовой пропаганды внушает гордость за страну и армию.

Также заставляет задуматься над многих кажущимися глупыми поступками власть предержащих и их мотивацией помимо избитого “воры и жулики”. Пример из книги – обсуждение того, как выделить день из бюджета на военные действия в другом мире, не привлекая внимание “западных партнёров”:

— Для этого нужна операция прикрытия.

— Сделаем, – вздохнул Премьер-министр. – Много в этот раз должны наворовать?

— Как можно больше. И провалить постановку на вооружение новых образцов из-за недостатка финансирования, неэффективного расходования средств, банкротства… И какой-нибудь громкий, но провальный нефтяной проект желательно бы организовать.

— Помню, помню – среди труб ракеты маскировать проще…

Продолжение цикла пока на паузе – автор на фронте СВО.

Кстати, сам Сергей Ким прекрасный представитель патриотического творческого класса, служил в армии, помимо писательства преподователь в школе, не пошёл добровольцем весной лишь из-за перенесённого КОВИДа, но по мобилизации пошёл в первых рядах.

Так что есть у нас и писатели, и сюжеты, и мультипликаторы, уверен, тоже есть. Вопрос с русским патриотическими аниме все тот же, что и с Рукспертом. Сможет ли наша власть поддержать, тех кто уже что-то делает, или будут очередные попытки создать Русскую Википедию из Большой советской энциклопедии (если, конечно, не решат просто запретить).

Напомню, большой пост про аниме с советами читателей лежит вот здесь (ссылка).