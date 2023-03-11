Сотрудники телеканала «Спас» эвакуировали после пожара в здании, пострадавших нет

Сотрудников телеканала «Спас» эвакуировали после возгорания в здании, где располагается редакция канала, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе «Спаса».

В субботу произошло возгорание на первом этаже в административном здании на улице Академика Королева, где располагалась редакция телеканала «Спас». Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет, передает ТАСС.

Между тем, в ГУМЧС по Москве сообщили о ликвидации пожара на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, всего спасено четыре человека с разных этажей, передает РИА «Новости».

Ранее в здании ГУ МВД на Петровке в Москве произошел пожар.

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