 

Против выстрелившего в подростка мужчины в Краснодарском крае возбудили дело за хулиганство

11.03.2023, 17:43, Новости дня
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Уголовное дело за хулиганство возбуждено против жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В сообщении СК говорится, что дело возбуждено о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, передает РИА «Новости».

Уточняется, что нетрезвый 45-летний житель станицы Казанская вступил в конфликт по малозничительному поводу с  двумя 16-летними подростками, обоих ударил по лицу, в одного из них выстрелил из пневматической винтовки, несовершеннолетний был госпитализирован.

Ранее подросток выпустил в сверстника девять пуль из пневматики в Тверской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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