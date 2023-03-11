 

Из-за землетрясения гора Арарат переместилась с территории Турции в Армению

11.03.2023, 17:33, Разное
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Серия землетрясений, которые произошли на территории Турции в конце февраля-начале марта 2023 года, привели к неожиданным последствиям – произошёл сдвиг Армянского нагорья, вследствие чего гора Арарат переместилась на северо-восток и теперь располагается на территории Армении. 

Как отмечают специалисты, подобные движения тектонических плит характерны для этого региона и Арарат уже перемещался несколько тысяч лет назад.

«Согласно действующему международному праву, границы между государствами привязаны в конкретным координатам, а не к географическим объектам. Теперь армяне имеют полное право считать Арарат снова своим», – написала своём Telegram-канале глава Russia Today Маргарита Симоньян.

Руководство Турции пока официально не комментировало перемещение горы, но, по данным газеты The New York Times, в ближайшее время Анкара планирует вынести этот вопрос на обсуждение Генеральном ассамблеи ООН. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём обращении к нации заявил, что Арарат «вернулся в родную гавань» и об «исполнении многовековой мечты армянского народа». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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