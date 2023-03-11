Ромашковый тоник обладает успокаивающими свойствами: делаем сами средства от мешков под глазами

Кожа под глазами является одним из самых уязвимых участков, которые легко могут превратиться в непривлекательные мешки. За ней требуется особый уход, но хорошая новость заключается в том, что можно обойтись домашней натуральной самодельной косметикой. Делаем сами очень эффективные средства, которые помогут вернуть коже красоту и молодость.

Ромашковый тоник

Натуральный тоник из ромашки поможет вам уменьшить мешки под глазами и осветлить кожу на этих участках. Для этого вам понадобятся сухие цветки ромашки (можно купить в аптеке, продается в упаковке), лепестки роз (по желанию) и вода. Возьмите три столовые ложки цветков ромашки, шесть лепестков розы и залейте стаканом (200 граммов) воды, поставьте на огонь. Доведите до кипения, затем несколько минут покипятите на небольшом огне (достаточно трех минут) и оставьте настояться. После отстаивания процедите отвар и используйте жидкость в качестве тоника. Окунайте ватные диски в жидкость и наносите легкими круговыми движениями на область под глазами. Смывать не обязательно, использовать дважды в день: утром и вечером.

Картофельный тоник

Картофельный сок увлажняет кожу, помогает избавиться от мелких морщинок под глазами и обладает отбеливающим действие. Выжмите сок из одной сырой картофелины, смочите в нем ватный диск и протрите область под глазами. Подождите, пока высохнет сок, затем умойтесь прохладной водой. Повторяйте процедуру дважды в день. Это простое и очень эффективное средство, которое практически ничего не стоит, но при этом способно вам помочь справиться с темными кругами и мешками под глазами (можете наносить не только на нижние, но и на верхние веки, чтобы снять отечность и немного отбелить кожу).

Масло из миндаля и розы

Это очень эффективное средство для избавления от мешков под глазами. Миндальное масло является одним из самых эффективных эфирных масел, которое увлажняет кожу и разглаживает морщины. Розовое масло является обезболивающим, к тому же оно отбеливает кожу и избавляет от отечности. Измельчите, насколько это возможно, лепестки одной розы, добавьте половину стакана сладкого миндального масла, дайте смеси настояться в течение 24 часов. После процедите масло и храните его в стеклянной банке. Смочите ватные диски в жидкости и нанесите на мешки под глазами. Дайте маслу впитаться. Процедуру можно также делать утром и вечером или один раз в день по вашему усмотрению.

Маска из авокадо

В состав авокадо входит ретинол, который используется в косметологии и помогает бороться с морщинами. Витамин Е называют витамином молодости, поскольку он оздоравливает кожу, делая ее упругой и эластичной. Смешайте мякоть половины одного авокадо, добавьте одну капсулу витамина Е и разотрите до образования однородной массы. Нанесите кашицу на мешки под глазами, оставьте на двадцать минут, после чего смойте водой комнатной температуры. Процедуру рекомендуется делать один раз в день в удобное для вас время.

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Масло ши и аргановое масло в борьбе против мешков под глазами

Сочетание масла ши и арганового масла является очень эффективным средством против мешков под глазами. Смесь масел питает и увлажняет кожу, уменьшает отечность и осветляет потемневшие участки ее поверхности. Также средство борется с негативным воздействием свободных радикалов. Достаточно растопить столовую ложку масла ши на пару, затем добавить пять капель арганового масла, тщательно перемешать, перелить в банку, дать смеси остыть и затвердеть. После этого можно использовать это крем, нанося его под глаза каждый вечер перед сном.

Вместо заключения

Как видно из списка ингредиентов для каждого из вышеописанных средств, они являются на сто процентов безопасными. Поэтому будет разумным решением не только в случае с использованием картофельного сока, но и во всем остальных рекомендациях наносить средства не только на область под глазами, но и на верхние веки. Если есть в этом необходимость, можете делать именно так, прикладывая ватные диски или обрабатывая кожу вокруг глаз. Это поможет вам не только уменьшить круги, но и побороться с морщинками, называемыми «гусиными лапками», а также уменьшить верхние веки, что позволит глазам шире открыться и обрести сияние. Рекомендуемый комплекс процедур составляет один месяц, но результаты вы сможете увидеть гораздо раньше.