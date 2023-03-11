Элегантность и стиль. Весенние тренды для любителей французского стиля

Француженки отличаются невероятным шармом и особым стилем, который буквально приковывает к себе внимание. Чтобы подчеркнуть элегантность и придать своему образу особый стиль, стоит обратить внимание на следующие весенние тенденции.

Следуя принципам минимализма, можно создать довольно простой, но при этом шикарный образ.

Изделия из денима

Отличным вариантом этой весной станет тренч, выполненный из денима. Для создания простого и повседневного шикарного образа стоит сочетать его с туфлями на низком каблуке или же с кроссовками.

Еще одним популярным нарядом является юбка-миди. Отлично смотрится модель, дополненная большим количеством карманов.

Джинсовая байкерская куртка отлично впишется в создаваемый образ. Ее можно носить как с джинсами, так и с мини-юбкой.

Если хочется сделать свой образ еще более невероятным, то отличным решением станет джинсовая блузка с рюшами.

Джинсы прямого покроя

Весной 2023 года в тренде деловой кэжуал. Джинсы с прямыми штанинами в сочетании с блейзером оверсайз и обувью на низком каблуке позволяет выглядеть стильно и эффектно.

Это хорошее решение, которое позволит выглядеть непринужденно и очень шикарно.

Топы с объемными рукавами

Рубашка с пышными рукавами является просто шикарной вещью, в которой можно чувствовать себя очень комфортно, не выглядя при этом чрезмерно нарядно.

Такой топ в сочетании с джинсами или строгими брюками придает образу стильный, легкий и элегантный вид.

Топы без бретелек

Сейчас это самый настоящий тренд, заслуживающий особого внимания. Топ без бретелек является отличным выбором для весны и лета.

Это универсальный вариант наряда. Его можно носить с чем угодно: от брюк с высокой талией до шелковой юбки-миди с блейзером.

Тренч нейтрального оттенка

Тренч по-прежнему является очень популярным нарядом. В этом году в моде изделия нейтральных приглушенных оттенков.

Хорошей идеей также являются такие цвета как деним, темно-синий, коричневый или хаки. Это позволит выглядеть непринужденно.