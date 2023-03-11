 

Эксперты не впечатлились камерофоном Xiaomi

11.03.2023, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro был протестирован экспертами DxOMark и набрал 136 баллов. С таким результатом новинка опустилась на 16-е место в рейтинге порталов.

Эксперты высоко оценили общее качество камеры, которая обеспечивает хорошую экспозицию и детализацию при съемке фотографий. Xiaomi 13 Pro имеет хороший баланс белого даже при ярком освещении и отличный динамический диапазон. Также отмечено качество снимков, сделанных крупным планом, и снимков, сделанных на среднем расстоянии. Камера Xiaomi 13 Pro также может демонстрировать нестабильную экспозицию в некоторых сценах. Она может создавать артефакты или ареолы на фотографиях и допускать ошибки при автофокусировке. Эксперты также отметили низкую скорость съемки. Иногда наблюдается задержка при захвате изображения после нажатия кнопки спуска затвора.

Согласно тестам DxOMark, Honor Magic5 Pro набрал 152 балла.”Газета.Ru” ранее сообщала, что международная версия смартфона Xiaomi 13 Pro начала продаваться на AliExpress по той же цене на внутреннем рынке, что и iPhone 14 Pro.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10.22 / Мнение: Зачем Китай боится короновируса

03.02.22 / Мнение: Реформа

22.07.22 / Собянин пригласил москвичей и гостей города посетить сады “Цветочного джема”

20.07.22 / Глава ЕК назвала условие для обязательного сокращения спроса на газ в Евросоюзе

03.04.21 / Депутат призвал россиян соблюдать Великий пост до окончания пандемии

18.11.21 / Александр Зельдович: «Нащупываем дно, которого нет»

04.05.22 / Беглов: Беглов: ”Зенит” – это старейший футбольный клуб в мире, он был основан Петром I в 1722 году

09.06.21 / “Жрите пирожки”. Как одна фраза привела к гибели десятков человек

06.07.22 / Володин потребовал от США возместить ущерб от пандемии коронавируса

21.07.20 / Скандалы: «РЖД» отметили…ECOпремией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика