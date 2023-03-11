Эксперты не впечатлились камерофоном Xiaomi

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro был протестирован экспертами DxOMark и набрал 136 баллов. С таким результатом новинка опустилась на 16-е место в рейтинге порталов.

Эксперты высоко оценили общее качество камеры, которая обеспечивает хорошую экспозицию и детализацию при съемке фотографий. Xiaomi 13 Pro имеет хороший баланс белого даже при ярком освещении и отличный динамический диапазон. Также отмечено качество снимков, сделанных крупным планом, и снимков, сделанных на среднем расстоянии. Камера Xiaomi 13 Pro также может демонстрировать нестабильную экспозицию в некоторых сценах. Она может создавать артефакты или ареолы на фотографиях и допускать ошибки при автофокусировке. Эксперты также отметили низкую скорость съемки. Иногда наблюдается задержка при захвате изображения после нажатия кнопки спуска затвора.

Согласно тестам DxOMark, Honor Magic5 Pro набрал 152 балла.”Газета.Ru” ранее сообщала, что международная версия смартфона Xiaomi 13 Pro начала продаваться на AliExpress по той же цене на внутреннем рынке, что и iPhone 14 Pro.