Глава Mundfishs предложил Илону Маску интегрировать роботов из Tesla в Atomic Heart

Роберт Багратуни, директор игры Atomic Hearts, обратился в Twitter к Илону Маску с предложением добавить роботов Tesla Optimus в одно из дополнений к шутеру.

Маск написал Багратуни вскоре после того, как тот упомянул Atomic Heart. Маск ответил: “Слышал положительные вещи об Atomic Heart”. Багратуни выразил благодарность бизнесмену в комментариях и предложил ему сотрудничество для будущих DLC. На комментарии Багратуни относительно интеграции роботов Tesla Optimus в игру Элон Маск не ответил. Неясно, пошутил ли создатель Mundfish или действительно намерен включить андроидов Tesla в игру.