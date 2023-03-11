 

Глава Mundfishs предложил Илону Маску интегрировать роботов из Tesla в Atomic Heart

11.03.2023, 16:58, Разное
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Роберт Багратуни, директор игры Atomic Hearts, обратился в Twitter к Илону Маску с предложением добавить роботов Tesla Optimus в одно из дополнений к шутеру.

Маск написал Багратуни вскоре после того, как тот упомянул Atomic Heart. Маск ответил: “Слышал положительные вещи об Atomic Heart”. Багратуни выразил благодарность бизнесмену в комментариях и предложил ему сотрудничество для будущих DLC. На комментарии Багратуни относительно интеграции роботов Tesla Optimus в игру Элон Маск не ответил. Неясно, пошутил ли создатель Mundfish или действительно намерен включить андроидов Tesla в игру.


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