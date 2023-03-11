Графическая карта Nvidias GeForceRTX4070 будет представлена 13 апреля

По данным hongxing2020, Nvidia выпустит видеокарту GeForce RTX4070 в апреле 2023 года. Об этом пишет Videocardz.

GeForce RTX 4070 и ранее анонсированная модель RTX 4070T будут основаны на GPU AD104, но будут иметь меньшее количество ядер, согласно источнику. Старшая модель будет иметь 7680 ядер CUDA, в то время как базовая RTX4070 получит 5888. Графическая память RXT4070 останется прежней – 12 ГБ GDDR6 со 192-битным интерфейсом.

TDP новой карты составляет 200 Вт, что значительно меньше, чем 285 Вт у RTX4070 Ti.GeForce GTX 4070 Ti продается по цене $799. Это может означать, что базовая модель будет немного доступнее. Точная цена еще не названа. Скорее всего, Nvidia представит видеокарты GeForce GTX 4060 Ti и GeForce 4060 Ti в ближайшем будущем.