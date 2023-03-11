«Мы были молоды и считали своим долгом восстановить правду»

В 1991 году в Томске была издана первая в стране Книга памяти жертв политических репрессий. Издатель — областное Управление КГБ СССР.

СОСТАВИТЕЛЬ КНИГИ (ПЯТИ ТОМОВ!), ВАЛЕРИЙ УЙМАНОВ, ВСПОМИНАЕТ В ИНТЕРВЬЮ ТОМСКОМУ «АИФ» В 2007 ГОДУ:

— Потребовалось запрашивать документы из других городов, связываться с прокуратурой. Некоторые дела были объемными, по 10‒15 томов, и в каждом по 400‒500 страниц. Надо было выяснять, где что-то инкриминируется реальное, где оговор… Мы вели эту сложную, трудную работу по подготовке и выпуску Книги вне рабочего дня, никому в служебные обязанности она не вменялась. (Даже бумагу в типографии сами разгружали.) Мы были молоды и считали своим долгом восстановить правду. Помогали набирать текст ученые институтов Академгородка…

Пометка «Р» — расстрел

В 2007-м всем этим еще можно было гордиться. Книгу начальник управления отвез в Москву, представил на коллегии, получил одобрение от тогдашнего высшего руководства. Работников, принимавших участие, наградили — часами… «Опыт Томска» было предложено распространить повсеместно.

Повсеместно почему-то не получилось.

В Томске же, повторяю, к середине 90-х было издано пять (пять!) томов Книги памяти. И сделано это было — ФСБ, в иных местах упорно сопротивлявшейся этой работе и в «битве» этой одерживающей на сегодняшний день все более очевидные успехи.

Выписываю из книги Уйманова «Репрессии. Как это было», изданной Томским университетом в 1995 году. В книге приводятся поразительные архивные документы, представляющие дела разной степени абсурдности и 20-х, и 30-х, и 40-х годов. Все категории населения — бывшие офицеры, ученые, рабочие, партийные функционеры, крестьяне, крестьяне, крестьяне…

Ощущение непрекращающейся войны — со всеми.

Из отчетного доклада на 4-й Томской городской партконференции в 1935 году секретаря ГК В. Никулькова:

«…И вот этим остаткам буржуазии кое-где оказывают приют в наших учреждениях и предприятиях. Вот послушайте, какие цифры: на ТЭЦ имеется бывших офицеров — 2, торговцев — 2, ссыльных — 1. Вот, т. Курочкин, отчего у тебя плохо станция работает…

На лесозаводе бывших офицеров — 2, ссыльных — 3… а какие люди — колчаковцы, министры, городской голова.

А вот в промсоюзе у тебя, т. Тутанов, бывших офицеров — 6, торговцев — 10, кулаков — 12, ты же прямо перещеголял всех у нас.

И у нас, товарищи, имеется и другое положение, в частности, вот на таком фронте по подготовке кадров в электротехникуме засорен состав преподавателей антисоветским элементом на 50%…»

В Новосибирской области (Новосибирск был столицей Западно-Сибирского края, куда входил и Томск), по неполным данным, были репрессированы 30 из 69 членов крайкома (из числа избранных на краевой конференции 6‒8 июня 1937 г.), в их числе все 9 членов бюро. Из 4 кандидатов в члены крайкома — 2, еще один застрелился после снятия с работы, а также 6 заведующих отделами. За 11 месяцев, с июля 1937 года, в области (с учетом административного деления тех лет) были сняты с работы и разоблачены как «враги народа» 31 председатель и 15 заместителей председателей райисполкомов, 68 заведующих отделами, почти все члены президиума крайисполкома, заведующие отделами и их заместители. В конце 1937 года первый секретарь Новосибирского обкома партии Алексеев докладывал в ЦК ВКП(б), что «в составе бюро обкома не скомпрометировал себя только один — начальник УНКВД Мальцев».

И. Мальцев. Фото: википедия

В 1937‒1938 гг. хватало 10‒15 минут на рассмотрение любых материалов. Судьям было достаточно поверхностного знакомства с обвинительным заключением по делу. В работе же троек и на это внимания не обращали. По свидетельствам бывших сотрудников УНКВД по Новосибирской области, начальник управления И. Мальцев единолично заседал и «разбирал» уголовные дела. Это стало возможным после того, как секретарь обкома ВКП(б) и облпрокурор были сами арестованы как «враги народа». Никто и не подумал об их замене.

Разбирательство же сводилось к тому, что Мальцев карандашом делал пометки «Р» — расстрел, либо ставил цифры — «10», «8», означающие срок в лагеря или тюрьму.

Но Мальцев, был разоблачен. Википедия сообщает: арестован 25 января 1939-го. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 14 мая 1940 года на 8 лет исправительно-трудовых работ. В августе 1940-го приговор был опротестован как излишне мягкий. Погиб в Котласском исправительно-трудовом лагере Архангельской области (возможно, покончил жизнь самоубийством) 24 августа 1940 года. Не реабилитирован.

«К сожалению, не удалось ознакомиться с какими-либо нормативными документами ОГПУ этого времени, — сокрушается Уйманов, — с указаниями и директивами по развертыванию репрессий (среди рассекреченных в 1992 г. таких не имеется), но складывается впечатление, что они были. Иначе трудно объяснить целые серии реализованных органами ОГПУ дел в разных регионах страны».

«Я лежал в гробу будто бы мертвым»

«Дело» отображает одну из операций НКВД «местного значения» поэтапно, от ее зарождения до логического завершения — ареста участников и их осуждения. Проследить механизм реализации дела позволяют протоколы допросов активного его участника, каковым явился «агент Томского горотдела НКВД» Иван Пушнин. Показания он давал в связи с пересмотром дела в 1956 году.

Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». Фото: kdnv.ru

«…Томским горотделом НКВД я в 1936 году был арестован и привлечен к уголовной ответственности как участник контрреволюционной организации «Партия народных героев», хотя фактически участником этой организации я не был, а по заданию Томского ГО НКВД в составе группы введен для изобличения их во время следствия… В мае 1935 года меня направили в подшефный колхоз «Весеннее утро» для проведения подготовки к весенней посевной кампании и по распространению облигаций нового Государственного займа.

О предстоящей поездке я доложил начальнику СПО (секретно-политического отдела) Журавлеву, который в беседе со мной сообщил, что этот колхоз состоит из поляков, зажиточных крестьян и кулаков, которые проживают на хуторах. В связи с этим Журавлев предложил выяснить их политические настроения и особенно обратить внимание на самого председателя колхоза Татыржа Фульгента Августовича, его отца, их родственников…

Находясь в колхозе «Весеннее утро», я установил знакомство с Татыржа Фульгентом и на время пребывания в командировке поселился у него дома.

Колхоз «Весеннее утро» состоял из отдельных хуторов, имевших хорошее личное хозяйство. В это время предполагалось объединение этого колхоза с соседним колхозом «Красный Октябрь».

Этот колхоз имел слаборазвитое хозяйство, в связи с чем Татыржа и члены колхоза «Весеннее утро» высказывали нежелание объединяться с колхозом «Красный Октябрь».

Сделаем паузу, чтобы обратить внимание на то, КАК осуществлялся принцип добровольности в создании колхозов. Просто чтобы не забыть, в какой стране все происходило.

«…В начале июня 1935 года я возвратился в г. Томск и при встрече с Журавлевым подробно в письменном виде доложил все, что удалось выяснить о Татырже, его родственниках и их настроениях.

Журавлев заявил, что он примет меры к тому, чтобы мой приезд к Татырже был и в дальнейшем чем-то обусловлен. В частности, он предложил мне жениться на одной из дочерей Татыржи… С моей действительной женой можно оформить фиктивный развод, знать она об этом не будет, а наличие документов о моем разводе обеспечит возможность моей женитьбы».

И в очередной приезд в колхоз Пушнин зарегистрировал в сельсовете брак с Владиславой и стал регулярно приезжать в семью Татыржи уже на правах зятя.

«Во время одной из встреч с Журавлевым он мне сказал, что на самом деле Татыржа и его родственники являются противниками Советской власти и для того, чтобы выявить их антисоветскую деятельность, я должен буду в беседе с Татыржа Фульгентом заявить, что якобы я являюсь участником крупной подпольной антисоветской организации, существующей в г. Томске и в других местах.

В течение нескольких вечеров вместе с [Журавлевым] составлял текст воззвания от имени подпольной организации. Журавлев мне диктовал, а я в общей тетради карандашом писал текст воззвания.

Тогда же Журавлев продиктовал мне текст устава организации и анкету для вступления в члены организации. По указанию Журавлева все заполненные анкеты я взял себе и, возвратившись в г. Томск, передал Журавлеву».

Из Томска Пушнин, как успешно выполнивший задачу, выехал к своей матери в Калужскую область.

«Примерно через неделю я от Журавлева получил письмо, в котором он предложил мне от имени матери в адрес Владиславы написать письмо, в котором бы сообщалось, что я якобы умер, и в подтверждение этого приложить фотокарточку, на которой я был бы сфотографирован мертвым.

Подготовленный текст письма по моей просьбе переписала моя сестра, в то время она училась во 2-м или 3-м классе.

По совету (местного фотографа, очевидно, тоже сотрудника НКВД. — П. Г.) я подготовил макет части гроба, и он (фотограф) меня в нем сфотографировал… сначала одного, а затем в комнату зашла мать, и я ей предложил тоже сфотографироваться, якобы около гроба, в котором я лежал будто бы мертвым.

Фиктивное письмо и две фотокарточки о моей смерти я сам лично направил в г. Томск в адрес Владиславы».

Коллективная фотография руководителей города Томска с активом. Фото: karagodin.org

Но после ареста «заговорщиков» возникли непредвиденные трудности, и в середине апреля 1936 года Пушнин был вызван телеграммой Журавлева в Томск.

«Журавлев мне сказал, что Татыржа Фульгент и еще несколько активных участников организации уже арестованы, но при их аресте во время обыска воззвания и устава организации у них не нашли. Никто из арестованных показаний о причастности к организации не дает и заявляет, что они арестованы по провокационным материалам.

В связи с этим Журавлев заявил, что возникла необходимость показать меня Татыржа Фульгенту, что я арестован тоже, и это поможет разоблачению его в принадлежности к подпольной организации.

Тогда же в кабинет к Журавлеву привели арестованного Татыржа Фульгента. Он увидел меня, стал плакать, а я ему заявил, что не следует плакать, а нужно честно и правдиво рассказать на допросе все, что мы вместе делали…

В тюрьме горотдела НКВД меня поместили одного в служебную камеру, и я в ней находился совершенно свободно, и мне одному разрешалось выходить во двор, когда мне захочется. Питание мне приносили из столовой ответработников города.

Находясь в ГО НКВД, меня неоднократно, как под конвоем арестованного, проводили по коридорам с таким расчетом, чтобы другие арестованные могли видеть меня и убедиться, что я тоже арестован.

Журавлев мне заявил, что он будет писать протоколы допроса меня о совместной с ними деятельности по созданию подпольной организации, и я должен эти протоколы подписывать, и он моими показаниями будет изобличать других арестованных участников организации.

…Судебное заседание по делу арестованных участников организации проходило с 15 по 18 сентября 1936 года. Я на суд тоже был вызван и вместе с другими подсудимыми проходил как организатор и руководитель антисоветской подпольной организации «Партия народных героев».

Я, хорошо зная, что эти мои показания не соответствуют действительности, являются провокационными, соглашался и подписывал их по настоянию Журавлева, так как он постоянно говорил, что это нужно для пользы дела».

От себя могу сказать, что подсудимым (35 человек) очень повезло: они «успели» получить свои сроки до 1937 года.

Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». Фото: kdnv.ru

Агента Пушнина суд приговорил к высшей мере наказания, потом его «помиловали», дали 10 лет лагерей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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