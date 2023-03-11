Мужчина пытался проникнуть в мавзолей Ленина на Красной площади для отпущения грехов

Душевнобольной мужчина пытался проникнуть в мавзолей на Красной площади, чтобы Владимир Ленин «отпустил ему все грехи», его госпитализировали в психиатрическую клинику.

Мужчина пытался проникнуть в мавзолей Ленина в Москве, по его словам, вождь должен отпустить ему все грехи. Его доставили с Красной площади с признаками ментального расстройства в психиатрическую клинику, пишет «Московский комсомолец».

Ранее в Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.

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