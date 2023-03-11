 

Мужчина пытался проникнуть в мавзолей Ленина на Красной площади для отпущения грехов

11.03.2023, 16:20, Новости дня
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Душевнобольной мужчина пытался проникнуть в мавзолей на Красной площади, чтобы Владимир Ленин «отпустил ему все грехи», его госпитализировали в психиатрическую клинику.

Мужчина пытался проникнуть в мавзолей Ленина в Москве, по его словам, вождь должен отпустить ему все грехи. Его доставили с Красной площади с признаками ментального расстройства в психиатрическую клинику, пишет «Московский комсомолец».

Ранее в Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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