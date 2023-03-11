 

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

11.03.2023, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

О том, что боеприпас был сброшен на населенный пункт с БПЛА, сообщается в Telegram-канале представительства.

Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 км от Донецка.

Ранее ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, после чего начался пожар. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / На Ставрополье без отопления остались более 17 тыс. человек

27.09.20 / Правозащитники назвали число задержанных на акциях в Белоруссии

20.11.21 / В Кировоградской области водитель Мercedes стрелял по машине, которую пытался обогнать – полиция

15.08.20 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

25.08.20 / Россия и Китай занялись созданием неатомной подлодки нового поколения

19.10.21 / Huawei представил новую модель смартфона Enjoy 20e

15.07.20 / Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми

18.01.22 / Путин и Алиев обсудили ситуацию в Украине. Перед этим президент Азербайджана был в Киеве

29.07.21 / Российский пловец Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде

24.08.20 / Взрыв на газопроводе оставил Сирию без электричества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика