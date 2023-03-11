ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

Вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

О том, что боеприпас был сброшен на населенный пункт с БПЛА, сообщается в Telegram-канале представительства.

Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 км от Донецка.

Ранее ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, после чего начался пожар.

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