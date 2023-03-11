ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
О том, что боеприпас был сброшен на населенный пункт с БПЛА, сообщается в Telegram-канале представительства.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 км от Донецка.
Ранее ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, после чего начался пожар.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет