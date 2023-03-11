 

Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией для борьбы с контрабандой

11.03.2023, 16:20, Новости дня
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Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией якобы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой, сообщила пресс-офицер пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

Новицки заявила, что в пограничной службе Украины объяснили, что канавы роют для пресечения попыток незаконной миграции, а также контрабанды, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные траншеи вырыты в Украине рядом с пунктами пропуска через госграницу и путях сообщения к ней.

Ранее ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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