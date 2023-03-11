Макияж нужно отрепетировать. Как невесте подготовить свадебный образ и избежать сюрпризов

Каждая невеста хочет выглядеть на своей свадьбе максимально привлекательно, и об этом надо позаботиться заранее. Рекомендуется продумать образ невесты от начала и до конца, не упустив ни единой детали. Если у вас есть достаточно времени до свадьбы, воспользуйтесь данными советами. Так вы сможете подготовиться и чувствовать себя уверенно, избежав неприятных сюрпризов.

Наряд

О выборе платья или другого свадебного наряда стоит задуматься за год до торжественного мероприятия. Проконсультируйтесь со специалистом или выберите фасон, который поможет вам полностью сформировать свой стиль, которого вы планируете придерживаться. Нужно представить себе общий лук, и, конечно же, одним из главных в нем является наряд. А поскольку иногда приходится ждать заказа (покупка, пошив и пр.) достаточно долго, лучше решить этот вопрос заранее.

Прическа

Наверняка вам захочется продемонстрировать красоту волос и прически, которая будет гармонично сочетаться с вашим образом. Именно поэтому о прическе надо подумать за десять месяцев до свадьбы. Позаботиться заранее надо потому, что у вас будет возможность отрастить волосы, если планируете делать прическу именно из длинных волос. За 10 месяцев они отрастут в среднем на 15 сантиметров, это и надо принять во внимание. Следовательно, не состригайте волосы или продумайте вариант наращивания волос (также было бы неплохо найти хорошего мастера и сделать предварительное наращивание для общего представления о том, подойдет ли вам прическа). Если такой необходимости нет, продумайте вариант стрижки и укладки, у вас есть время поэкспериментировать.

Отбеливание зубов

Этой процедурой надо озаботиться за 9 месяцев до свадьбы. Есть варианты, предусматривающие длительный эффект, в этом случае ваша улыбка останется белоснежной до свадьбы. А если нет, вы поймете, хорошо ли переносите процедуру, как будете чувствовать себя после нее, все ли вам понравится (будет время все изменить и максимально подготовиться).

Аромат

Не исключено, что у вас есть любимые духи, и этот вопрос можно считать закрытым. Если же хотите позаботиться о новом оригинальном свадебном аромате, подумайте над этим за 8 месяцев до свадьбы. Не исключено, что вам понадобится время на то, чтобы его поискать или дождаться заказа.

Консультация косметолога

Будет замечательно, если вы посетите косметолога за 6 месяцев до свадьбы. Если есть небольшие проблемы с кожей, за это время ее можно подлечить. Косметолог вам назначит процедуры, которые смогут улучшить состояние кожи.

Коррекция

Снова имеется в виду состояние кожи, а также всевозможные корректирующие процедуры, которые вам нужны для обеспечения привлекательно внешнего вида на свадьбе. Возможно, понадобятся инъекции или другие способы избавления от мимических морщинок и прочие способы сделать лицо привлекательным (это по вашему усмотрению).

Окрашивание

С цветом волос нужно определиться за два месяца до свадьбы. Если вас все устроит, можно нанести повторный визит к мастеру в салоне для коррекции цвета.

Наращивание ресниц, визажист

Его рекомендуется сделать за три недели до свадьбы. Приблизительно в это же время необходимо отрепетировать макияж. Попросите визажиста сделать вам полный макияж, чтобы вы могли убедиться в том, что вам все подходит.

Автозагар

За два дня до свадьбы надо провести все необходимые процедуры для подготовки кожи к нанесению автозагара (депиляция и пр.). Подготовка проводится за 2 дня, непосредственно само нанесение – за один день до торжества.

Маникюр и педикюр

Эти процедуры рекомендуется сделать за день до свадьбы, можно также оставить себе больше времени и сделать за два дня. Смотрите по мере своей загруженности и придерживайтесь планирования, которым рекомендуется заняться в самом начале (за год до свадьбы).