 

Весенний модный хит: кожаные бомберы, тренчкоты, пиджаки и куртки с винтажной патиной

11.03.2023, 16:00, Разное
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Ретро-тренды возвращаются, и один из таких — это кожаные изделия с винтажной патиной. Такая одежда выглядит так, будто ее носили длительный период времени. Разбираемся, какие именно изделия с эффектом старины лучше всего включить в свой гардероб.

Кожаная верхняя одежда

Кожаные бомберы, тренчкоты, пиджаки и куртки — это хиты сезона весна-2023. Они могут быть любых фасонов и любой цветовой гаммы.

По-прежнему в моде стиль оверсайз, поэтому можно создавать образы с одеждой на несколько размеров больше, с широкими подплечниками.

Однако если есть желание сделать упор на женственность, тогда попробуйте приталенные модели пальто и курток, которые будут сидеть по фигуре.

Эффект патины на верхней одежде позволит вам сделать любой лук более изысканным, а быть может, и дерзким. Например, если эффект старины наблюдается на байкерской куртке.

Можно совмещать кожаную верхнюю одежду с кожаными брюками или юбками, чтобы наряд получился более целостным и органичным. Эстетика стиля винтаж будет осуществляться за счет патинированного изделия.

Где взять ретро-вещи

В своих новых коллекциях дизайнеры представили изделия с эффектом патины. Поэтому совсем скоро патинированные вещи появятся в бутиках и магазинах одежды.

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Кстати, современные модельеры отдают предпочтение не натуральной, а искусственной коже. Материал имеет высокое качество, его практически невозможно отличить от натурального аналога.

Вы также можете поискать патинированные изделия в секонд-хендах. Возможно, у вас дома в наличии есть курка с потертостями. Ее также вы можете использовать для создания стильных луков.

Дополнить образ можно также с помощью патинированной кожаной обуви. Эффект благородной старины сделает ваш лук более аристократичным. Кстати, некоторые мастерские предлагают услуги по патинированию обуви. Эффект состаривания сохраняется в течение нескольких месяцев.


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