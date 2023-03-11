Российским женщинам запретят носить брюки

Представители РПЦ обратились в Государственную думу с законодательной инициативой, предусматривающей приведение к единым нормам внешнего вида россиянок, находящихся в публичных местах. Цель закона – предотвратить оскорбление внешним видом верующих и прекратить засилью западной моды, зачастую идущей вразрез с православными традициями.

Как отмечают инициаторы законопроекта, во все времена женщины всегда ходили в юбках и платьях, что подчеркивало их женственность и принадлежность, место в обществе. С приходом западного влияния начались непотребные преобразования, женщины стали носить мужские вещи, стали вести себя как мужчины, стали забывать о своем предназначении – рожать детей и обеспечивать быт.

В соответствии с предлагаемым законопроектом, в публичных местах, офисах и государственных учреждениях женщины могут носить юбки и платья, блузки, кофты, а в качестве головных уборов – платки и дамские шляпы. Однако закон предусматривает и ряд исключений: так, например, шорты и майки допустимы в пляжной зоне; бейсболки, футболки и специальные спортивные костюмы – во время занятия спортом или фитнесом внутри помещений, а также не вводится никаких ограничений на комбинезоны и брюки на тяжелых и опасных производствах.

Нарушение закона предлагается наказывать штрафами или обязательными работами с конфискацией запрещенных предметов одежды. Ряд правозащитных организаций уже выступили с одобрением и поддержкой законопроекта, отметив, что «его появление назревало давно, и пора поставить точку в защите православных традиций».

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