Mundfish Studios подтвердила, что Atomic Heart 2 появится в студии

Студия Mundfish подтвердила, что существуют планы по созданию сиквела Atomic Heart. Бывший главный редактор “Игромании”, Алексей Макаренков, пояснил об этом в своем видео.

Макаренков пообщался с разработчиками шутера и задал им несколько вопросов о текущем состоянии Atomic Hearts, а также о планах студии на сиквел. Макаренков процитировал слова Mundfish о том, что “Atomic Heart 2” уже разрабатывается. Разработчики также заявили, что в настоящее время они работают над четырьмя дополнительными дополнениями к Atomic Heart. Они уже были анонсированы ранее.

Макаренков попросил разработчиков предоставить дополнительную информацию о продажах Atomic Hearts. Однако Mundfish заявили, что пока не готовы поделиться подробностями. Блогер предполагает, что информация о проданных копиях Atomic Hearts скоро появится, так как представители компании заявили, что у них запланирован инфоповод на эту тему.