 

Россиян предупредили в Telegram о мошеннической схеме

11.03.2023, 15:30, Разное
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Пользователи Telegram, продавшие свои имена пользователей и анонимные номера, могут подвергнуться новой форме мошенничества: злоумышленники могут отправить фальшивую криптовалюту. Об этом пишет портал Durov Code.

Мошенник может отправить жертве несколько монет без токена JSTC и предложить приобрести ник или виртуальный номер. Если жертва “клюнула на приманку”, она соглашается на сделку в размере 4 000 TON, или примерно 688 000 рублей. Затем мошенник якобы отправляет деньги на кошелек покупателя. Приложение Tonkeeper показывает транзакцию. В нем указано, что было получено 4000 TON. Однако на счету их нет. Через некоторое время транзакция изменяет название счета с TON 4000 SCAM. После этого новый токен добавляется в кошелек. SCAM не имеет собственной стоимости, как TON.

Durovs Code отмечает, что мошенникам удается убедить продавцов, как только появляется информация, что средства скоро появятся на их счетах. Им остается только подождать, а затем потребовать передачи товара. Жертва пишет мошеннику свое виртуальное имя или имя пользователя. Неизвестно, как мошенники изменили имя криптовалюты. Пользователям Telegram, желающим продать или купить свои виртуальные номера или никнеймы через Telegram, рекомендуется использовать для совершения сделок только официальные платформы.


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