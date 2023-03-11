Ноутбук PotatoP был создан увлеченным пользователем

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11.03.2023, 15:30, Разное
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Андреас Эриксен, страстный энтузиаст, создал портативный компьютер, который может работать от одной батарейки до 2 лет. Подробности у Toms Hardware.

На создание PotatoP Эриксена вдохновило недовольство постоянным расходом энергии на его старом ноутбуке. Он решил, что энтузиасту не нужен мощный ноутбук для работы, и сделать свой собственный. У него хорошая клавиатура, хороший экран, низкое энергопотребление и отличный экран. В качестве материнской платы была выбрана SparkFun RedBoard Artemis ATP. В ней используется процессор Arm Cortex M4F с тактовой частотой до 96 МГц. Этот энтузиаст оснастил компьютер возможностью хранения 384 Кбайт оперативной памяти и 1 Мбайт данных. К PotatoP можно подключать внешние периферийные устройства через различные интерфейсы.

В итоге Эриксен использовал 4,4-дюймовый монохромный дисплей Sharp Memory in Pixel с разрешением 320×240. Он также решил использовать клавиатуру Happy Hacking Keyboard Lite 2.По словам Эриксена, PotatoP способен проработать до 2 лет благодаря аккумулятору емкостью 12 000 мАч и небольшим солнечным батареям. Энтузиаст надеется в будущем увеличить эти показатели и продлить срок службы батареи “до бесконечности”.


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