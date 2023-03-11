 

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных

11.03.2023, 14:50, Новости дня
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Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На купянском направлении Западной группировкой войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка в ЛНР, здесь потери противника составили до 50 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять бронемашин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в Telegram-канале Минобороны.

 В то же время на краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР, здесь уничтожено до 90 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На донецком направлении Южной группировкой войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР за сутки уничтожено более 140 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.

На южнодонецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» уничтожила возле Пречистовки и Угледара в  Донецкой народной республике до 70 военнослужащих, три бронемашины и гаубицу Д-20, а на херсонском направлении – свыше 50 военнослужащих, технику, а также склад боеприпасов 124-й бригады терробороны ВСУ.

Всего за сутки ВС РФ нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Кроме того, возле Константиновки и Приволье в ДНР уничтожены американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Также ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

По данным Минобороны, за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников возле Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка в ЛНР, Старомайорское, Шевченко в ДНР, Каменское и Балочки Запорожской области.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 БПЛА, 411 ЗРК, 8264 танка и других боевых бронемашин, 1055 боевых машин РСЗО, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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