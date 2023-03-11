 

Newsweek: Новейшие российские атомные подлодки представляют для США серьезную угрозу

11.03.2023, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия является «критическим вызовом» для Соединенных Штатов с точки зрения возможных боевых действий под поверхностью воды, сообщил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.

Петерсен в интервью Newsweek отметил, что Китай «обладает более крупным и, возможно, более боеспособным» военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако «критическим вызовом» для США, по его мнению, является Россия, передает РИА «Новости».

Профессор рассказал, что у берегов США и европейских стран стали замечать новейшие российские подлодки, в том числе «Северодвинск» – атомная подлодка четвертого поколения, входящая в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. По его словам, это вызывает беспокойство.

Ранее журнал Newsweek писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03.23 / AFP: ВСУ маленькими группами отступают от Артемовска

12.03.21 / В США горел завод Tesla

08.07.21 / Уже 25 млн устройств работают на Huawei HarmonyOS 2.0

08.09.20 / Судья пригрозила выдворить Ассанжа со слушаний о его экстрадиции в США

10.06.21 / РФ ограничила беспрепятственное перемещение дипломатов США на большей части своей территории

24.01.21 / Американский эсминец вместе с военными самолетами зашли в Черное море

17.08.21 / 44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото

13.11.21 / Руководитель “Гарантированного покупателя” заявил, что Кабмин уволил его из-за отказа остановить выплату долгов “зеленым” инвесторам

24.04.22 / Благодатный огонь доставлен в Москву, а ракеты по городам Украины

13.07.20 / За выходные в Киеве закрыли три развлекательных заведения из-за нарушений карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика