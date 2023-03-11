 

На Крите заявили о планах устроить акцию против непристойного поведения военных США

11.03.2023, 13:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители города Ханья на греческом острове Крит заявили, что проведут митинг против непристойного поведения американских военных, прибывающих в Грецию на отдых в период скорби после трагедии с поездами в городе Лариса, информирует портал 902.gr.

Комитет мира города призвал жителей прийти на акцию протеста к мэрии из-за инцидентов, вызванных американскими моряками.

Отмечается, что во время скорби после железнодорожной катастрофы на военно-морскую базу в Суде снова прибыл авианосец «Джордж Буш» с 6 тыс. военных для отдыха, передает ТАСС.

Спустя сутки улицы города были блокированы из-за перекрытия центральной дороги автобусами, перевозившими военных. Позже пьяный моряк США ударил женщину, другие же развязывали драки.

Комитет мира Ханьи выразил негодование из-за того, что «убийцы народов» болтаются в греческих кварталах и относятся с презрением к Греции и ее народу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Давиденко: Извините, братья белорусы, но диктаторов не свергают шариками. Поэтому нах…й белорусские товары из Украины

17.11.20 / Обама – выборы в США показали истинные масштабы раскола среди американцев

21.02.21 / Глава Федерации еврейских общин: Соловьев не замечен в профашистских высказываниях

09.03.21 / Италия первой в Евросоюзе начнет производить российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

20.02.22 / Харрис пригрозила России «беспрецедентными экономическими издержками» в случае вторжения на Украину

01.09.21 / Вести – Украина провалила план по вакцинации населения до конца лета

06.07.20 / Спрогнозирован самый глубокий за последние 11 лет спад ВВП России

24.10.20 / Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в истории США

30.12.21 / Захарова заявила о нелепости отказа Эстонии в выдаче визы российскому журналисту

27.12.21 / В Белоруссии президент по истечению срока может стать пожизненным членом парламента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика