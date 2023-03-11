 

Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж

11.03.2023, 13:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.

В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.20 / “Как же ему досадно”, “Бедный ребеночек”. В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми

28.10.20 / Le Figaro – выходец из Конго пытался выкрасть из Лувра индонезийскую скульптуру, чтобы «вернуть её Африке»

26.10.21 / FAW представил новый рамный внедорожник под брендом HongQi

23.10.20 / Власти Москвы назвали способ избежать более строгих карантинных мер

10.08.20 / Дубинский и Рабинович опубликовали одинаковые посты о событиях в Беларуси. Позже Дубинский обвинил коллегу в краже текста

27.07.21 / Белесков: Вряд ли после переговоров Зеленского с Байденом США дадут Украине дополнительную помощь на усиление обороноспособности. Все надежды на Конгресс

10.12.21 / Венгрия ограничила выдачу виз туристам из России

14.09.21 / Арахис снижает риск развития инсульта

10.09.21 / Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве

23.08.21 / Глава МИД Турции назвал единственный способ деоккупации Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика