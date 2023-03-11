 

РЖД анонсировали новый маршрут Верхний Ларс-Магадан

11.03.2023, 13:33, Разное
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Российские железные дороги (РЖД) подготовили к началу туристического сезона несколько маршрутов, которые позволят путешественникам познакомиться с природой Русского Севера.

Как рассказали в РЖД, впервые в отечественной истории пассажиры смогут приобрести билеты по тарифу «всё включено» – доставка до поезда, трёхразовое питание и размещение в вагонах класса «комфорт».

– В качестве примера посмотрите на маршрут Верхний Ларс-Магадан. Граждан прямо после пересечения границы забирает автобус, который доставляет их в поезд. Далее их размещают в вагонах и везут любоваться нашей прекрасной северной природой, – рассказал глава отдела заботы о пассажирах РЖД Антон Матвеев.

Для популяризации нового направления железнодорожники планируют провести лотерею среди россиян и иностранцев, которые пересекают границу.

– Компьютер случайным образом выберет счастливчиков, которым тут же будут вручены билеты на поезд. Отметим, что этим пассажирам не надо будет ни за что платить, их обеспечат всем необходимым, – гласят условия акции, опубликованные на официальном сайте РЖД.

По маршруту будут курсировать как современные, так и прошедшие реставрацию дореволюционные поезда. Как подчеркнули в РЖД, «это позволит путешественникам погрузиться в эпоху, в которой жили их предки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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