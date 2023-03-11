Неудобное кресло и отсутствие одноразовых пилочек: явные признаки того, что сделанный в салоне маникюр и педикюр не оправдают ожиданий

Часто мы выполняем маникюр и педикюр в салоне красоты. Однако при выборе салона очень важно обращать внимание на определенные нюансы, чтобы избежать негативных впечатлений и плохого качества предоставляемых услуг.

Вот на какие признаки нужно обращать внимание и какие аспекты точно должны очень сильно насторожить.

Облупившаяся краска на стенах, отслаивающиеся обои

При выборе салона нужно обращать внимание на его интерьер. Если в помещении ужасный декор стен, отслаивающиеся обои или облупившаяся краска на стенах, то можно с уверенностью сказать о том, что не стоит ожидать высокого уровня профессионализма.

Когда мы входим в салон, который выглядит потрясающе сверху донизу, то в таком заведении очень приятно находиться. Мы мгновенно чувствуем то, что атмосфера просто идеальная для хорошего обслуживания.

Неудобные и жесткие стулья

Тот, кто хоть раз делал маникюр, хорошо понимает то, что эта процедура может занять больше двух часов. Именно поэтому приходится сидеть в кресле длительное время.

Весь процесс включает в себя обрезку, полировку, покраску и многое другое. При этом важно, чтобы стулья в выбранном салоне были удобными, мягкими и регулируемыми. Если часами сидеть на жестком и неудобном стуле, то это может испортить все впечатление.

Некоторые салоны предлагают своим посетителям удобные сиденья с массажной панелью и кнопками дистанционного управления.

Больше нет выбранного цвета

Не стоит оставаться в салоне, в котором больше нет выбранного вами цвета лака. Это показатель того, что тут не слишком сильно следят за тем, что есть в наличии.

Когда салоном управляют люди, которые точно знают, что популярно, то они следят за тем, чтобы у них было более чем достаточно каждого цвета лака. Тенденции все время меняются, и важно успевать за ними следить, чтобы не возникало неприятных ситуаций.

Ваша запись просрочена более чем на 30 минут

Можно быть немного разочарованным результатом маникюра и педикюра, если запись просрочена более чем на 30 минут. Вместо того чтобы сразу приступить к проведению процедуры, мастер говорит о том, что нужно немного подождать, пока он закончит с другим клиентом.

Вполне нормально подождать 10-15 минут, но, если время ожидания превышает полчаса, то нужно серьезно задуматься. Это указывает на то, что в салоне не уважают клиента и его время. Также это может свидетельствовать о том, что работают неопытные сотрудники и качество работы будет не слишком хорошим.

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Ванночка для ног не покрыта специальным вкладышем

Нет ничего гигиеничного в том, что мастер маникюрного салона наполняет ванночку для ног без предварительной дезинфекции и не покрывает ее вкладышем. Важно обращать на это пристальное внимание.

В ванночках для ног может накапливаться много бактерий. Это значит, что нужно дезинфицировать это изделие как минимум за 10 минут до того, как наливать воду для клиента. Важно использовать сильные дезинфицирующие средства, чтобы уничтожить совершенно любые микроорганизмы.

Мастер не использует свежую одноразовую пилочку

Недопустимо, чтобы мастер использовал ту же одноразовую пилочку для ногтей, которую он использовал для предыдущего клиента.

Все дело в том, что такие изделия просто невозможно должным образом продезинфицировать, так как они имеют небольшие отверстия и углубления. Именно поэтому мастера маникюра должны выбрасывать одноразовые палочки после каждого клиента.

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Полотенца в беспорядке

В маникюрном салоне обязательно должны быть свежие полотенца. Это дает уверенность в том, что руки на протяжении всей процедуры будут оставаться чистыми и сухими.

Когда мастер маникюра удаляет старый гель или акрил, то руки могут очень быстро покрываться пудровыми хлопьями. После этого важно руки помыть и вытереть насухо.

Не замачивает ногти перед тем, как удалить старый лак

Мастер должен обернуть ногти ватными дисками, смоченными в специальном средстве, чтобы удалить старый лак, особенно если это гелевое или акриловое покрытие.

Однако далеко не все мастера так делают. Если же этого не делают и пытаются просто сорвать старое покрытие, то стоит отказаться от выполнения процедуры. Это может привести к повреждению ногтевой пластины. Важно позаботиться о здоровье своих ногтей.

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Пытается срезать кутикулу

Не стоит позволять своему мастеру маникюра обрезать кутикулу. Причина того, почему он это делают, заключается в том, что он считает, что так окончательный результат будет выглядеть намного лучше.

Однако на самом деле срезание кутикулы может привести к повреждению, раздражению и инфекции. Кутикула обеспечивает защиту от различных бактерий. Мастер маникюра может просто отодвинуть ее перед нанесением лака. В итоге маникюр или педикюр будет выглядеть очень хорошо.

Делает замечания по поводу размера руки или длины ногтевого ложа

Если мастер маникюра позволяет себе делать ехидные замечания, то обязательно нужно отказаться от его услуг. Не стоит позволять допускать грубость в отношении себя.

Если ногтевое ложе достаточно длинное или широкое, то придется нанести больше лака, но это не повод позволять себе колкие замечания. Если чувствуете неуважение к себе, то не стоит оставаться в таком салоне.

Добавляет слишком много слоев акрила

Не стоит ожидать того, что маникюр будет сказочным и красивым, если мастер станет наносить на ногтевую пластину слишком много слоев акрила. Это приведет к тому, что маникюр будет выглядеть не слишком привлекательно и достаточно громоздко.

Лак стекает с кисточки при нанесении

Когда мастер готовится нанести слой лака, то нужно обратить внимание на то, стекает ли он с кисточки или нет. Если это так, то, скорее всего, это неопытный специалист, который совершенно не понимает, что и как нужно делать.

Когда с кисточки капает лак, то он может попадать на пальцы рук. Это приведет к тому, что результат будет не слишком хорошим. Покрытие будет неравномерно распределено и нанесено на ногтевую пластину. В некоторых местах на ногтях могут появиться пузыри или вмятины.

Не использует базовое покрытие

Есть несколько причин того, почему мастер не наносит на ногти базовое покрытие, перед тем как использовать цветной лак. На это может быть несколько причин. Это указывает на то, что в арсенале может не быть базового покрытия или мастер просто спешит, поэтому пропускает этот шаг.

Пропуск этого шага приводит к тому, что лак на ногтях будет держаться не настолько долго, как того хотелось бы. Без отсутствия базового слоя цветное покрытие начнет трескаться и отслаиваться с ногтевой пластины уже через несколько дней.

Не наносит верхний слой

Это точно так же, как и отказ от базового слоя, оказывает большое влияние на конечный результат. Причиной этого может быть отсутствие требуемого продукта, лень, или просто мастер пытается сделать все как можно быстрее. Верхнее покрытие просто необходимо, так как оно повышает стойкость маникюра.

Это обеспечивает защиту от воды, с которой мы контактируем каждый день. Верхнее покрытие помогает сделать так, что цвет лака будет оставаться ярким и красивым на протяжении длительного времени. Без этого невозможно сохранить красоту маникюра или педикюра.

Рабочее место мастера выглядит грязным

Если рабочий стол мастера выглядит беспорядочным и неорганизованным, то это указывает на то, что он не заботится о профессионализме и презентабельности.

Если мастер не заботится о том, чтобы организовать свое рабочее место, то он не будет заботиться о том, чтобы маникюр или педикюр клиентов выглядел действительно впечатляюще. Также невозможно точно определить то, какие именно инструменты были продезинфицированы, а какие нет.

Общая атмосфера ужасная

Если в маникюрном салоне, который посещаете, ужасная атмосфера, то это говорит о многом. Сюда входят различные запахи и фоновая музыка. Это указывает на то, что обслуживающий персонал совершенно не заботится о комфорте своих клиентов. Атмосфера маникюрного салона должна быть успокаивающей, расслабляющей и умиротворяющей.