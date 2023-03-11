Накидка, бант, квадратный вырез. Какие свадебные платья в моде в 2023 году

Наверняка в день своей свадьбы вы захотите выглядеть на все сто, и это у вас получится, если определитесь со стилем и примите во внимание особенности своей фигуры (чтобы свадебное идеально село и подчеркнуло все преимущественные особенности вашего силуэта). Также вам захочется быть модной, поэтому будет правильным решением ознакомиться с трендами нынешнего года.

Объемные рукава

Фонарики и другие виды объемных рукавов нынче в тренде, поэтому вы можете дополнить дизайн этим очень оригинальными и привлекательными элементами. Они добавят романтики образу, а также идеально подойдут для классического и современного стиля. Можно использовать их с глубоким декольте любой формы или предпочесть закрытый верх платья, что будет выглядеть скромно, нежно и женственно. рукава могут быть прозрачными или выполнены из того же материала, что и платье.

Накидка

В этом году в тренде накидки, это также посыл к прошлому веку, когда накидки были особо популярными. Отличная идея, поскольку, во-первых, дополнительный предмет к платью отлично стилизуется, во-вторых, у вас будет возможность комфортно себя чувствовать при любой погоде, в-третьих, это просто красиво.

Невеста в таком наряде выглядит, как настоящая принцесса или королева. Комплект получается очень нарядным и поистине роскошным.

Бант

Вы можете стилизовать его под платье, поскольку этот элемент отлично смотрится в любом дизайне. Можно прикрепить бант сзади на талии или в любом другом месте, наверняка вы придумаете фасон, в котором бант будет выглядеть максимально органично. А если не хотите украшать им платье, используйте его для прически. Бант в волосах смотрится очень нежно и женственно, этот аксессуар очень идет невестам. Вы можете подобрать его под цвет платья или сделать ярким акцентом наряда.

Квадратный вырез

Также очень оригинальная идея, поскольку квадратный вырез максимально продемонстрирует красоту области декольте. Кроме того, он делает более утонченным, на его фоне талия смотрится более узкой. На вас будет очень модное платье, которое можно сделать отрезным по талии или выбрать другой фасон (к примеру, в греческом стиле с завышенной талией).

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Цвет

В нынешнем году мода на цвет весьма демократична, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего импонирует. По-прежнему актуальным является белый, все оттенки бежевого и молочного, фуксия, розовый, голубой и пр. Очень стильно и оригинально выглядят платья с принтами или сочетание разноцветных предметов одежды в наряде (к примеру, можно выбрать цветную накидку с однотонным платьем или наоборот). Не обязательно использовать нежные цвета, можно отдать предпочтение более ярким. Это уже упомянутая фуксия, можно остановить свой выбор на красном, желтом, оранжевом, зеленом, сапфировом или васильковом. Как стало понятно, ограничений по цвету нет, главное, чтобы вы наряд максимально подходит к вашим глазам и волосам, а также вам нравился.

Индивидуальный образ

поскольку мода на свадебные наряды в этом году максимально демократична, вы можете экспериментировать, не ограничивая себя в полете фантазии. Речь может идти не только о свадебных платьях различных фасонов и расцветок (длины, формы и пр.), но и комплектах в виде костюмов (в том числе и брючных), комбинезонах, многослойных вариантов и других нарядов, не характерных и не привычных для использования в качестве свадебного наряда. Если вы мечтаете о том, чтобы быть неповторимой в своем образе, используйте эту возможность. Можно останосить свой выбор на определенном стиле или сочетать несколько стилей, добавляя от каждого по предмету одежды, элементу, аксессуару или обуви. Приближается ваш день, поэтому вы можете выглядеть так. Как вам нравится.