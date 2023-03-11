Fох News – в США преследуют спортсменок, которые не хотят соревноваться с мужчинами-трансгендерами

Недавно суд в Миннесоте обязал ассоциацию пауэрлифтинга США допускать трансгендеров к соревнованиям против биологических женщин. Это вызвало всеобщее возмущение, но многие боятся говорить правду. Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fох News побеседовал со спортсменкой, которая уже два года борется с подобной практикой, и отметил: «У вас хватило духу прийти к нам на эфир, но я не сомневаюсь, что вас за это накажут».

Сегодня Международный женский день, ура! К сожалению, это уже вообще ничего не значит. Последняя победа феминизма — уничтожить женщин как целую категорию. Они даже не существуют больше. В буквальном смысле. Смешно.

Мужчины читают женщинам лекции о менструальных болях. Вот оно, очередное завоевание феминизма.

Итак, судья из Миннесоты Патрик Даймонд недавно принял решение о том, что ассоциация пауэрлифтинга США обязана допустить мужчин к соревнованиям против женщин. Ожидаемо, организации пауэрлифтинга сообщили, что это ознаменует конец соревнований для женщин в этом виде спорта.

Мы решили поговорить со спортсменкой, которая принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу. Эйприл Хатчинсон представляет команду Канады. Она с нами на прямой связи. Эйприл, спасибо. Прошу прощения, что смеялся. На самом деле это печальная история. Хотел узнать, что вы думаете по этому поводу?

ЭЙПРИЛ ХАТЧИНСОН: Спасибо за приглашение, Такер. Что мы, женщины из мира пауэрлифтинга, чувствуем? Мы возмущены, мы злимся, нам больно, мы обижены. Почти весь спектр эмоций, кроме счастья.

Я знаю, что нельзя критиковать кого-либо с приставкой «транс». Но вот есть парень, который лезет в ваш спорт, разрушает его. Я не понимаю, почему из него делают героя? Это ужасно. Зачем кому-то так поступать? Что с ним не так, как думаете?

ЭЙПРИЛ ХАТЧИНСОН: Я не уверена, что проблема в конкретном человеке. Это политика. Правила разрешили ему принимать участие в соревнованиях. Я вот думаю, будь я мужчиной, доставило бы мне удовольствие присваивать женские рекорды и принимать награды? Нет!

Ну вот и ответ. Вы правы, у этого человека явно не всё в порядке. И я не хочу злорадствовать, но ведь это ужасно, поступать так с вами. У вас хватило духу прийти к нам на эфир, но я не сомневаюсь, что вас за это накажут. Поэтому для вас это должно быть очень важно. А знаете ли вы каких-либо женщин-атлетов, которые поддерживают всё это?

ЭЙПРИЛ ХАТЧИНСОН: Да, я не могла остаться в стороне. В какой-то момент я так переживала, что спать не могла, ведь я борюсь с этим уже около двух лет. Наконец-то женщины выходят из тени. Ежедневно я получаю письма и сообщения от женщин со словами благодарности за то, что заступаюсь за спортсменок.

Многие чувствуют, что их вынудили замолчать, что у них нет права голоса, или боятся говорить правду. Боятся, что их могут исключить из федерации или на них навесят ярлык из-за обратной реакции. Но мы набираем силу, становимся всё громче. Объём поддержки ошеломляет.

Я должен спросить у вас как у женщины. Когда мужчина читает вам лекцию о том, каково это быть женщиной в пауэрлифтинге, вам это сильно помогает?

ЭЙПРИЛ ХАТЧИНСОН: Ха-ха, нет. Если честно, это абсурд. Я каждый день говорю это и обсуждала это со своим молодым человеком. Мне не верится, что мы вообще можем вести разговор на эту тему в 2023 году!

Да, «транс»-движение — это главное проявление мужского высокомерия по отношению к женщинам, которое когда-либо существовало. Других слов не осталось. Эйприл Хатчинсон, спасибо, что уделили нам время. Рад был вас видеть.

ЭЙПРИЛ ХАТЧИНСОН: Большое спасибо!

Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года.