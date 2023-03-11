Лавров и глава МИД Кувейта отметили необходимость укрепления связей двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с министром иностранных дел Куйвета Ахмедом Насер ас-Сабах подтвердил настрой на укрепление и расширение связей между странами, информирует пресс-служба ведомства.

Главы МИД обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия с момента установления дипломатических отношений между странами, следует из релиза МИД России.

Лавров и Насер ас-Сабах выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных связей. Также подчеркивался обоюдный настрой на их укрепление и расширение.

Отмечалась общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в зоне Персидского залива, а также достижении прочного мира в регионе Ближнего Востока.

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